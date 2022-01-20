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Анна Леванди: чем выше у тренера результаты, тем кошмарнее его жизнь
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Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства
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ФОТО | Керсти Кальюлайд показала изменившийся стиль
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Виктория Бекхэм поделилась рождественским снимком своей семьи со странной деталью
"Я чувствовала себя беззащитной". Актриса Клэр Фой пожаловалась на постельные сцены в своей работе
ФОТО | Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали снимок их дочери Лилибет
(9)
На ралли "Дакар" впервые за 44 года выступит женский экипаж
(1)
ФОТО | Мэр Нарвы Катри Райк: "Красные очки — часть моей идентичности"
(1)
Уголовная ответственность с девяти лет: с начала года в Иране казнили не менее 15 женщин
(2)
Первая леди Эстонии Сирье Карис: "Первая книга, которая меня впечатлила, это..."
ФОТО И ВИДЕО | "У меня есть истории, во время которых слушатели плачут. И мужчины тоже". Эстонская сказительница Полина Черкасова выпустила новый диск
Названа самая влиятельная женщина мира в 2021 году
(2)
Они хотят перезагрузить мир. "100 женщин" Би-би-си: список 2021 года
(7)
Кяролин, чудом найденная живой на болоте Пяэскюла, за день собрала деньги на беговые протезы: "Это был не тупик, а начало нового пути"
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"Женщина — это благородное и свободное человеческое существо". Талибы издали указ о правах женщин
(10)
Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году
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Тиктокер Ария: я не всегда красива, и девушкам, которые следят за моим каналом, нужно знать об этом
“Дипломат, который может подоить корову”. Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
(6)
Талибы запретили в Афганистане телесериалы с участием женщин
(9)
"Отец года" Ахто Вили: "Не думаю, что я лучше других эстонских отцов, просто сейчас моя очередь"
(19)
“Становясь подростками, сыновья хотят противостоять отцу”. Известный бизнесмен и отец пятерых детей из Эстонии — о том, как вырастить успешного ребенка
(16)
"В России я один такой". Как балтийский дизайнер сменил Ригу на Москву и начал продавать свои джинсы в ЦУМе
ВИДЕО | Армия или тюрьма: как израильтянка отказалась служить
(31)
Поможем вместе! Маме маленькой девочки нужна поддержка, чтобы продолжить лечение и побороть рак
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Лечение стоит 70 000 евро в год
ФОТО И ВИДЕО | Как школьница из Таллинна отправилась в Сан-Ремо и завоевала для Эстонии “бронзу” престижного певческого конкурса
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Любовь важнее титула: японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина
(13)
"Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает". Елизавета II не захотела стать "старушкой года"
(6)
ВИДЕО | "Я хотела стать кем-то, но все уничтожено". Вернутся ли афганские девушки и женщины в школы и на работу?
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Кабульская визажистка: “Женщины вроде меня — враги в глазах талибов”
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Правила жизни шеф-повара Андрея Шмакова: "Я не разрешаю поварам готовить в плохом настроении"
ФОТО | 24-летняя жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире
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12-летняя певица из Таллинна представит Эстонию на знаменитом музыкальном конкурсе в итальянском Сан-Ремо
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Макияж "для возраста" и четыре чашки кофе: финский премьер-министр Санна Марин рассказала о своих утренних привычках
(5)
Керсти Кальюлайд объяснила, почему не афишировала мужа и детей во время своего пребывания на посту президента
(41)
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ВИДЕО | Горы как спасение. 81-летний британец покоряет горные вершины ради больной жены
(2)
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“Золушка командует будущим мужем”. Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
“Эстония — абсолютно безопасная страна для человека”. Почему онкохирург и борец с коронавирусом из Индии решила приехать на конкурс красоты в Таллинн
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В Афганистане на бывших судей-женщин охотятся те, кого они осудили за убийства и изнасилования
(2)
ФОТО И ВИДЕО | "Я бесконечно читала про европейские города в журнале "Вокруг света". Как бросить работу, поменять страну и открыть свой магазин игрушек в Таллинне
(1)
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"Наши женщины не такие, как в Кабуле". Семья в афганской глубинке рада приходу талибов
(2)
10-летняя девочка из волости Мярьямаа спасла подругу и получила медаль от Спасательного департамента
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