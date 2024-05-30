ФОТО | Из оторвы в примерную мамочку: Линдси Лохан похвасталась впечатляющим похудением после родов в бикини

В свое время Линдси была настоящим символом эпохи конца нулевых и начала десятых. Девушка ходила на вечеринки почти каждый день и не ограничивала себя в развлечениях. Однако со временем любовь к тусовкам стала мешать Линдси. После того как она несколько раз пропустила съемочные дни из-за последствия вечеринок, ее перестали звать в кино. Это подтолкнуло Линдси к зависимостям, от которых она лечилась потом долгие годы.

Поэтому когда 3 года назад Линдси рассказала про перемены в личной жизни, поклонники просто не могли поверить в то, что известная бунтарка превратилась в примерную восточную жену. Лохан уже в первый год отношений переехала к возлюбленному, который живет в ОАЭ и теперь живет на 2 страны.

Когда в конце прошлого года Линдси впервые показалась на публике после беременности и родов, было заметно, что актриса сильно поправилась. Тогда поклонники девушки обратили внимание на то, что Лохан очень некомфортно позировать с лишними килограммами. После этого Линдси много работал над собой. С каждым новым публичным появлением Лохан становилась все стройнее. Недавно девушка поделилась фото в забавном бикини с цветочным принтом. И на этом фото Лохан просто в отличной форме, так что актриса наконец-то достигла желаемого.

Подписчики не устают восхищаться трансформацией Линдси. Актриса явно чувствует себя очень комфортно в новой роли. По крайней мере, на последних фото Линдси просто сияет. Надо сказать, что в купальнике, скромного фасона, который часто выбирают молодые мамы, Лохан выглядит не менее эффектно чем в смелых бикини. (Листайте фото вправо)