ФОТО | Столовый прибор или модный аксессуар? Кейт Бланшетт появилась на публике в кольчуге из 102 ложек

Актриса выбрала для события наряды от финалистки LVMH Prize 2024 Эллен Ходаковой. Кейт Бланшетт надела топ стокгольмского бренда Hodakova. Его изготовили из 102 серебряных винтажных ложек.

Звезда дополнила эпатажную „кольчугу“ классическими черными прямыми брюками и такого же цвета челноками на шпильке от Paul Andrew. Не забыла и об украшениях — Кейт надела кольцо от Louis Vuitton.

„Эллен Ходакова Ларссон посвятила себя созданию полностью экологичного модного дома и изменению разговора о том, что такое современная экологическая мода. Эллен использует семейные реликвии, такие как винтажные ложки, полученные в шведской деревне, чтобы создавать неожиданные пропорции и новые ассоциации. Бабушка бы гордилась!“ — прокомментировала образ звездная стилистка Элизабет Стюарт.