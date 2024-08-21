ФОТО | Сирье Карис надела в Розовый сад творения эстонских дизайнеров: Танель Веэнре создал для нее особенные украшения

Ювелир поделился публикацией в социальных сетях, в которой подробно объясняет что вдохновило его на создание украшений для Сирье Карис.

„Я отталкивался от тона костюма, играя с голубыми тонами и оттенками натурального дерева в украшениях. Браслет с гравировкой и серьги я сделала только из переработанных материалов: реконструированная бирюза спрессована из остатков каменной промышленности, а дуб — остатки паркета моего предыдущего дома“.

„Сотрудничество с Сирье Карис всегда было очень естественным и теплым. Мне нравится ее позиция о том, что Эстонии не нужно хвастаться бриллиантами и известными модными брендами. Наш козырь – это находчивость и новаторство. Вот почему в качестве дополнительного фокуса из этого набора сережек и браслета можно создать улыбающееся лицо“, - поделился Веэнре.