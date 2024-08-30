Красота и здоровье
30.08.2024, 12:30

ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошла вечеринка-презентация косметического бренда. Смотрите, как ярко блогеры провели будничный вечер

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Вечеринка по случаю выхода новой линейки Smuuti skin
Вечеринка по случаю выхода новой линейки Smuuti skin
ФОТО: Erakogu

Вчера, 29 августа, в PR-агентстве Polhem прошла яркая вечеринка по случаю выпуска новой косметической линейки. Финский бренд косметики из Кореи, Smuuti Skin, представил свою новую серию Peach Barrier, которая теперь доступна и на полках магазинов Эстонии, чтобы защищать нашу кожу от грядущих холодов.

На красочном мероприятии гости могли не только попробовать новые продукты, но и насладиться упражнениями для лица, проведёнными Марион Каттай-Кассихини. Музыкальное сопровождение обеспечивал DJ Fieldz, а зал был украшен цветочными композициями от Nature’s Lines. Вкусные закуски предоставил кейтеринг 4 Sisters Catering. Познакомиться с новой серией Peach пришли многие известные личности, среди которых Эверт Поом, Сейди Воогре и Марибель Вяяна.

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