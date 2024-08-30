ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошла вечеринка-презентация косметического бренда. Смотрите, как ярко блогеры провели будничный вечер

На красочном мероприятии гости могли не только попробовать новые продукты, но и насладиться упражнениями для лица, проведёнными Марион Каттай-Кассихини. Музыкальное сопровождение обеспечивал DJ Fieldz, а зал был украшен цветочными композициями от Nature’s Lines. Вкусные закуски предоставил кейтеринг 4 Sisters Catering. Познакомиться с новой серией Peach пришли многие известные личности, среди которых Эверт Поом, Сейди Воогре и Марибель Вяяна.