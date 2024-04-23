ФОТО | Как младшая сестра Бьянки Цензори копирует ее голый стиль

Такой противоречивой фигуры, как Бьянка Цензори, в мире шоу-бизнеса не было уже давно. Сейчас вряд ли кто-то вспомнит, как звучит голос девушки, поскольку она всегда остается безмолвной тенью знаменитого супруга, однако ее имя все равно каждый день мелькает в новостных заголовках. „Бьянка вышла в свет в прозрачном платье“, „Бьянка возмутила откровенным нарядом жителей Парижа“, „На Бьянку на улице напал неизвестный мужчина“, — это лишь часть инфоповодов, возникших за последние месяцы. Ее осуждают, ее называют иконой, о ее жизни стараются узнать как можно больше.

Несмотря на популярность, на данный момент о Бьянке Цензори известно не так уж и много. Она родилась в Мельбурне в 1995 году в обеспеченной семье, которой приписывают прочные связи с местной мафией. В университете девушка получила степень магистра в области архитектуры, а после уехала в США. Там спустя несколько лет она устроилась в бренд Канье Уэста, и у нее завязался роман с музыкантом. Осенью 2023 года в Сети появилась информация, что Бьянка и Канье поженились, и это не понравилось родственникам Цензори.

Писали, что близкие Бьянки остались не в восторге от того, что она попала под влияние рэпера, известного скандальными выходками и публичным обсуждением своих психических расстройств. Поддержала Бьянку только старшая сестра Алисия, которая тепло отзывается о музыканте. Она говорит, что Бьянка чувствует себя с Канье счастливой, а значит, она не будет вмешиваться в их отношения. А вот младшая сестра жены исполнителя Анджелина, согласно информации инсайдеров, к Уэсту относится с долей скепсиса, поскольку из-за него Бьянка перестала видеться с родными.

Хотя к нарядам, которые он выбирает для ее сестры, у младшей Цензори вряд ли есть какие-то претензии. Она сама не против появиться на публике в прозрачных колготках или боди, не оставляющем никакого пространства для воображения.