ФОТО | И округлившийся живот не помеха! Беременная актриса Дженнифер Лоуренс каждый раз выглядит безупречно на красной дорожке

Всего несколько дней назад ее стилист Джейми Мизрахи опубликовала в Instagram фото, где беременная актриса запечатлена в черном шикарном винтажном наряде John Galliano из коллекции весна/лето 1995 года.

Накануне Лоуренс была на премьере документального фильма „Хлеб и розы“, рассказывающего об афганских женщинах и их жизни при талибах. Дженнифер была одета в черное винтажное платье Christian Lacroix.

На церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе актриса надела шоколадно-коричневое вечернее платье Bottega Veneta - неподвластный времени выбор для осенне-зимнего сезона, который прекрасно подчеркнул ее округлившийся живот.

У Дженнифер и ее мужа Кука Марони, управляющего художественной галереей, уже есть 2-летний сын Сай, родившийся в феврале 2022 года.