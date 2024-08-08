Солистка Эстонского национального балета: культура диет ушла в прошлое

На сцене балерина прежде всего думает о том, чтобы чувствовать себя хорошо. „То, как я выгляжу на сцене, соответствует моему вкусу и, безусловно, вкусу моего педагога“, – отметила Роберта. По ее словам, важно, чтобы танцор нашел себе педагога, вкус которого совпадает с его собственным. „Например, я очень высокая, а Плисецкая была очень низкой. Если бы я начала подражать Плисецкой, это бы выглядело комично в „Лебедином озере“, – сказала она.

По словам Роберты, тренировки для балерин – это священное занятие. Недельный график балерины состоит из тренировок, репетиций и выступлений. „Например, у нас в месяц три или четыре выступления, каждое из которых нужно репетировать“, – пояснила балерина. В дни выступлений, то есть два раза в неделю, рабочий день заканчивается раньше.

После особенно важного выступления Роберта отмечает его вечерним ужином. „Если это особое выступление, я иду поужинать пиццей и выпиваю бокал пива“, – поделилась Роберта. Хотя это не соответствует стереотипному представлению о диете балерины, танцоры, по ее словам, едят достаточно много. „Культура диет, к счастью, осталась в прошлом. Теперь начали понимать, что, будучи спортсменом высокого уровня, нужно и питаться как спортсмен высокого уровня“, – подчеркнула танцовщица.

Здоровье балерин хрупкое, и одна-две небольшие травмы за сезон считаются нормой. „У меня за карьеру было два или три серьезных повреждения, которые выводили меня из строя на несколько месяцев. Но мелкие травмы случаются постоянно: ногти отваливаются, ноги сводит судорогой, тело покрыто синяками“, – отметила Роберта. Кроме того, семейный врач балерины теперь знает об особенностях ее профессии. „Мой семейный врач уже давно не спрашивает, почему у меня недостаток веса“, – усмехнулась балерина.