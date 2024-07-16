ОПРОС | Кармен Касс, Кая Каллас, Анне Вески или кто другая? Помогите журналу Eesti Naine выбрать женщину века

Журнал Eesti Naine вот уже сто лет является документом эпохи и до сих пор остается крупнейшим женским ежемесячным журналом. В честь 100-летия Eesti Naine предлагает проголосовать за женщину века Эстонии. Женщину, которая является или была влиятельной и чье имя мы все знаем. Речь идет о сотне лет, с 1924 по 2024 год. На всякий случай: поэтесса Лидия Койдула к тому времени уже скончалась.

Кто же заслуживает этого титула? Кая Каллас, Керсти Кальюлайд, Кармен Касс, Анне Вески или какая-то другая женщина из Эстонии? Оставьте свой голос!

PS! Проголосовать можно также по адресу электронной почты eestinaine@eestinaine.ee или отправив письмо в редакцию Eesti Naine (Narva mnt 13, Tallinn).

Аге Окс, Айли Винт, Айно Первик, Анна Раудкатс, Анне Эрм, Анне Вески, Ану Рауд, Бетти Альвер, Кармен Касс, Дорис Карева, Эльфриде Лендер, Эллен Нийт, Эне Эргма, Эне-Лийс Семпер, Эрика Салумяэ, Хеле Эвераус, Хельги Салло, Хельо Мянд, Хельми Мяэло, Илон Викланд, Ингрид Рюйтель, Ита Эвер, Кадри Мяльк, Кайя Канепи, Кайе Кырб, Кая Каллас, Керсти Кальюлайд, Кихну Вирве, Кристина Шмигун-Вяхи, Кеби Ларетей, Лагле Парек, Леэло Тунгал, Лейда Лайус, Лисл Линдау, Малл Хийемяэ, Маре Винт, Маргарита Войтес, Мари Раамот, Мари Ундер, Марика Микельсаар, Марью Кыйвупуу, Марью Лауристин, Мерле Карусоо, Мийна Хярма, Милиза Корьюс, Реэт Линна, Салме Массо, Сигне Киви, Сийма Шкоп, Тийя-Эстер Лойтме, Тийна Мыйс, Тийу Рандвиир, Вийви Луйк

В списке, составленном редакцией Eesti Naine, не оказалось многих женщин, особенно молодых, чья жизнь и деятельность еще далеко не закончены. Мы также хотели, чтобы в подборке не доминировали последние 30 лет. Женщина, которая кажется классной сегодня, могут вспоминать и спустя 50 лет. Было трудно найти кандидатов с 1940-х по 1970-е и даже вплоть до 1980-х. Герои эпохи оккупации - это не великие личности нашего времени, и про них мало кто знает. Картина становится яснее с более широким использованием телевидения. Однако если вчитаться в имена, то окажется, что почти половина из них - люди, чей талант проявился уже во время оккупации.

Конечно, есть профессии, которые более заметны, чем другие. Но ведь так и есть, что те, кто находится на виду, и могут оказывать больше влияния.

Женщина века Эстонии будет названа в декабре 2024 года.