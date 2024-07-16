ОПРОС | Кармен Касс, Кая Каллас, Анне Вески или кто другая? Помогите журналу Eesti Naine выбрать женщину века(14)
В этом году журнал Eesti Naine отмечает 100-летие. Прошлое - это как лакмусовая бумажка истории нашей страны и зеркало нашего времени. А женщины Эстонии идут в ногу со временем.
Журнал Eesti Naine вот уже сто лет является документом эпохи и до сих пор остается крупнейшим женским ежемесячным журналом. В честь 100-летия Eesti Naine предлагает проголосовать за женщину века Эстонии. Женщину, которая является или была влиятельной и чье имя мы все знаем. Речь идет о сотне лет, с 1924 по 2024 год. На всякий случай: поэтесса Лидия Койдула к тому времени уже скончалась.
Кто же заслуживает этого титула? Кая Каллас, Керсти Кальюлайд, Кармен Касс, Анне Вески или какая-то другая женщина из Эстонии? Оставьте свой голос!
PS! Проголосовать можно также по адресу электронной почты eestinaine@eestinaine.ee или отправив письмо в редакцию Eesti Naine (Narva mnt 13, Tallinn).
В списке, составленном редакцией Eesti Naine, не оказалось многих женщин, особенно молодых, чья жизнь и деятельность еще далеко не закончены. Мы также хотели, чтобы в подборке не доминировали последние 30 лет. Женщина, которая кажется классной сегодня, могут вспоминать и спустя 50 лет. Было трудно найти кандидатов с 1940-х по 1970-е и даже вплоть до 1980-х. Герои эпохи оккупации - это не великие личности нашего времени, и про них мало кто знает. Картина становится яснее с более широким использованием телевидения. Однако если вчитаться в имена, то окажется, что почти половина из них - люди, чей талант проявился уже во время оккупации.
Конечно, есть профессии, которые более заметны, чем другие. Но ведь так и есть, что те, кто находится на виду, и могут оказывать больше влияния.
Женщина века Эстонии будет названа в декабре 2024 года.