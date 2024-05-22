ФОТО | Художница Марта Ваарик снялась голой вместе с бабушкой: „Нужно заниматься осмыслением сексуальности и межпоколенческими травмами“

„Моя студия находится в здании с треугольниками на дверях ванной комнаты. Я нарисовала на „мужском“ значке вагину, а на „женском“ - пенис. Мне пришло злое письмо, в котором говорилось, что пачкать двери нехорошо и что правила есть правила. Почему эти туалеты не могут быть унисекс и почему мы стыдимся гениталий? По статистике, каждый пятый ребенок в Эстонии подвергается сексуальному насилию. Дома до сих пор стыдно говорить о вульве и пенисе, а насильники называют гениталии носами, хвостами, цветочками, чтобы преступление нельзя было идентифицировать. Нам, безусловно, необходимо сексуальное воспитание на уровне детского сада, чтобы объяснить детям, что, помимо головы, рук и ног, у нас есть гениталии, которые можно трогать только с их разрешения. Сексуальность - это повсеместная и крайне важная часть жизни. Подумайте, как было бы хорошо, если бы это было удобно? И мы можем воспитывать наших детей именно так.