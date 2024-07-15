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15.07.2024, 10:45

БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | От новоиспеченного премьер-министра до главы внешней политики Евросоюза: как Кая Каллас менялась сквозь года

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2021 год VS 2024 год
2021 год VS 2024 год
ФОТО: Õhtuleht/Delfi

26 января 2021 года председатель Партии реформ Кая Каллас заняла пост премьер-министра Эстонии, а 15 июля 2024 года Каллас передала президенту Алару Карису заявление об отставке, так как ее кандидатура выдвинута на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Давайте посмотрим, как политик изменилась за эти четыре с половиной года.

2021

2022

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