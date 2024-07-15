БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | От новоиспеченного премьер-министра до главы внешней политики Евросоюза: как Кая Каллас менялась сквозь года

26 января 2021 года председатель Партии реформ Кая Каллас заняла пост премьер-министра Эстонии, а 15 июля 2024 года Каллас передала президенту Алару Карису заявление об отставке, так как ее кандидатура выдвинута на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Давайте посмотрим, как политик изменилась за эти четыре с половиной года.