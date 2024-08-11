Бывшая эстонская телеведущая создала приложение, в котором можно по фото руки мужчины узнать размер его достоинства(52)
Бывшая телеведущая Трийн Рандлоо на данный момент известна как ментор в сфере предпринимательства. Во время пандемии коронавируса она рассталась со своим тогдашним партнером и стала развлекать себя с помощью Tinder. Однако приложение не давало достаточно информации о физической совместимости. Поэтому Трийн сама создала приложение, в котором можно по фотографии руки узнать пропорции мужского достоинства.
„Это был замечательный путь“, - улыбается Трийн. Живя в Сингапуре в 2019 году, она работала над новой методикой тренировок на беговых дорожках и общалась с несколькими специалистами, хорошо знающими анатомию. Но глобальная пандемия коронавируса перевернула с ног на голову и ее жизнь - она рассталась со своим тогдашним партнером и была вынуждена вернуться в Эстонию.