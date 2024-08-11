Бывшая эстонская телеведущая создала приложение, в котором можно по фото руки мужчины узнать размер его достоинства

„Это был замечательный путь“, - улыбается Трийн. Живя в Сингапуре в 2019 году, она работала над новой методикой тренировок на беговых дорожках и общалась с несколькими специалистами, хорошо знающими анатомию. Но глобальная пандемия коронавируса перевернула с ног на голову и ее жизнь - она рассталась со своим тогдашним партнером и была вынуждена вернуться в Эстонию.

„Когда все было закрыто, Tinder стал моим развлечением. Ох уж эти свайпы! (провести влево или вправо - прим. ред.) Сыта ими по горло. Вдруг я обнаружила, что имею привычку просить мужчин присылать мне фотографию своей руки. Этот вопрос стал преследовать меня, и я тут же написала знакомому, который хорошо разбирается в анатомии, чтобы спросить, нет ли здесь связи. Форма руки? Похожие пропорции?“ вспоминает Трийн.