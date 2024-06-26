ДО и ПОСЛЕ | Пластический хирург сравнила фото Кейт Миддлтон 2023 и 2024 года: так была ли пластика?
Полгода принцессу поддерживали во всем мире, а когда она впервые появилась на публике, то хейтеры заключили, что онкология была выдумана, чтобы скрыть коррекцию внешности. Есть ли основания для таких слухов? Разбирается Woman.
Кейт Миддлтон вот уже полгода является главной героиней всех новостей. После того, как принцесса исчезла с радаров, мировые СМИ обсуждали самые разные версии: от смерти до побега с любовником. Позже многодетная мама сама вышла на связь и рассказала, что после плановой операции лечится от рака.
С начала года и до середины июня принцесса Уэльская не появлялась на публике, во дворце тоже не спешили называть какие-то сроки ее возвращения к различным активностям. Но неожиданно для всех 15 июня супруга наследника британского престола вместе с семьей приехала на парад Trooping the Colour.
Ранее Кейт Миддлтон намекала, что лечение дает результаты и она чувствует себя хорошо. Но выход в свет сочли преждевременным, мало кто верил, что принцесса и врачи согласятся на такой риск.
Сама принцесса выглядела на параде весьма бодрой, разве что стала еще стройнее, чем была. Она улыбалась, общалась с близкими и изо всех сил держалась, пытаясь скрывать свою болезнь. Это и породило массу слухов, что онкология была выдумана только для того, чтобы Кейт Миддлтон могла восстановиться после пластической операции. Королевским протоколом любая коррекция внешности запрещена.
Нашлись даже аргументы в подтверждение этой теории: в Сети стали сравнивать ее ранние снимки со свежими, заметили, что стало меньше морщин, улучшилось качество кожи.
Пластический хирург Мадина Байрамукова сравнила фото Кейт Миддлтон 2023 и 2024 года и поставила точку в споре об „улучшайзинге“.
Вот как принцесса выглядела осенью 2023 года:
А вот как Кейт выглядела, когда вновь вышла в свет в июне:
„Она точно ничего не делала, это однозначно! Результата какого-либо вмешательства на ее лице не видно. Не знаю, кто где увидел, что она стала моложе или что-то подтянула. Скорее всего, про перемены говорят только потому, что она похудела. А похудение всегда отражается на внешности, особенно после 35 лет. Добавьте сюда химио- и лучевую терапии, они не самым лучшим образом влияют на кожу и в целом на весь организм“, - заключила Мадина.
Во время снижения веса жировая прослойка сокращается не только на теле, но и на лице. Оно становится осунувшимся, снижается тургор кожи, появляются некоторые провисания за счет уменьшения подкожного жира.
„Жировые пакеты усыхают и на лице проявляются и усугубляются все возрастные маркеры. Это носощечная и носослезная борозда, носогубка, марионетки. борозда, носослезная борозда, носогубка, мышцы-марионетки. У Кейт все это явно заметно на лице. Ни о какой коррекции в таком случае не может идти и речи“, — отмечает хирург.
Не стоит забывать и про диагноз Кейт Миддлтон. Онкология является противопоказанием для всех косметологических процедур и операций. И вряд ли человек, у которого на кону жизнь, будет думать о подтяжке век.
„Кейт Миддлтон из тех женщин, у которых от природы очень взрослые черты лица. Это всегда прибавляет возраста, но в случае с принцессой, срабатывает ее чопорный вид, стиль одежды и отсутствие хоть какой-то косметологической коррекции. Если бы она могла позволить себе увлажнить губы, восполнить утраченные объемы лица, она выглядела более ухоженно, но не моложе“, — заключила Мадина Байрамукова.