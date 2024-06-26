ДО и ПОСЛЕ | Пластический хирург сравнила фото Кейт Миддлтон 2023 и 2024 года: так была ли пластика?

Кейт Миддлтон вот уже полгода является главной героиней всех новостей. После того, как принцесса исчезла с радаров, мировые СМИ обсуждали самые разные версии: от смерти до побега с любовником. Позже многодетная мама сама вышла на связь и рассказала, что после плановой операции лечится от рака.

С начала года и до середины июня принцесса Уэльская не появлялась на публике, во дворце тоже не спешили называть какие-то сроки ее возвращения к различным активностям. Но неожиданно для всех 15 июня супруга наследника британского престола вместе с семьей приехала на парад Trooping the Colour.

Ранее Кейт Миддлтон намекала, что лечение дает результаты и она чувствует себя хорошо. Но выход в свет сочли преждевременным, мало кто верил, что принцесса и врачи согласятся на такой риск.

Сама принцесса выглядела на параде весьма бодрой, разве что стала еще стройнее, чем была. Она улыбалась, общалась с близкими и изо всех сил держалась, пытаясь скрывать свою болезнь. Это и породило массу слухов, что онкология была выдумана только для того, чтобы Кейт Миддлтон могла восстановиться после пластической операции. Королевским протоколом любая коррекция внешности запрещена.

Нашлись даже аргументы в подтверждение этой теории: в Сети стали сравнивать ее ранние снимки со свежими, заметили, что стало меньше морщин, улучшилось качество кожи.

Пластический хирург Мадина Байрамукова сравнила фото Кейт Миддлтон 2023 и 2024 года и поставила точку в споре об „улучшайзинге“.

Вот как принцесса выглядела осенью 2023 года:

А вот как Кейт выглядела, когда вновь вышла в свет в июне:

„Она точно ничего не делала, это однозначно! Результата какого-либо вмешательства на ее лице не видно. Не знаю, кто где увидел, что она стала моложе или что-то подтянула. Скорее всего, про перемены говорят только потому, что она похудела. А похудение всегда отражается на внешности, особенно после 35 лет. Добавьте сюда химио- и лучевую терапии, они не самым лучшим образом влияют на кожу и в целом на весь организм“, - заключила Мадина.