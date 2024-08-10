Икона стиля 90-х, образы которой хочется повторять и сегодня: Кэролин Бессетт-Кеннеди продолжает влиять на моду даже после своей смерти

Она часто становилась объектом подражания и даже спустя так много лет после своей смерти остается таковой и сегодня. Ее неизменной визитной карточкой были светлые волосы и красная помада.

Может показаться, что сейчас, на пике популярности эстетики 90-х стиль Кэролин особенно актуален, но он на самом деле и не выходил из моды. Все наряды Бессетт-Кеннеди были настолько лаконичными, универсальными и вневременными, что любой из них будет смотреть актуально даже через 20 лет. Но что же такого было в стиле Кэролин, что позволило ему выйти за рамки трендов и времени? На самом деле сводится все к нескольким вещам - Бессетт предпочитала минималистичную цветовую палитру, прямые силуэты, практичные аксессуары и полное отсутствие принтов. Ниже мы выделили основные составляющие ее образов.

Черные платья

Во время вечерних выходов на Бессетт-Кеннеди было практически не увидеть ничего другого, кроме маленького черного платья. Все ее наряды были однотонными, подчеркивали стройную фигуру. Иногда она дополняла образы высокими перчатками или накидками. Также Кэролин подбирала лаконичные аксессуары - небольшие сумки с короткими ручками, клатчи и слингбэки на каблуке средней высоты.

Нельзя не отметить, что она делала ставку на четкие линии и лаконичные вырезы на декольте, которые подчеркивали ее ключицы и плечи. Все это придавало шика ее черным нарядам.

Юбки-карандаши

Она любила сочетать нейтральные цвета и подчеркивать свою стройность и хрупкость. В таких образах Бессетт-Кеннеди выглядела по-деловому и демонстрировала публике (а ее в те годы преследовали не меньше, чем принцессу Диану), что она не просто девушка известного парня. Такие юбки она сочетала с лаконичными топами, сапогами и собирала волосы в пучок.

Рубашки

Бессетт-Кеннеди могла просто взять простую пару джинсов и лаконичную рубашку на пуговицах и сочетать их так чтобы они выглядели непринужденно и стильно. Рубашки на знаменитости можно было увидеть во время прогулок, рабочих встречах и даже на вечерних мероприятиях.

Джинсы