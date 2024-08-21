ФОТО | Впервые за 20 лет — Рианна в гламурной рекламе Dior сменила Шарлиз Терон и Кармен Касс

Красавицу в золоте фотографировал звездный фотограф Стивен Кляйн. Артистка и Стивен были друзьями несколько лет, и благодаря ему она чувствовала себя комфортно перед камерой. Девятикратная обладательница премии „Грэмми“ перед камерой демонстрировала свою знаменитую татуировку „Нет неудачи, всегда урок“.

Она дополнила образ колье, которое достигало ей ключицы и было сделано из сотен золотых жемчужин. Кампания стартует 19 августа, а долгожданная телевизионная реклама выйдет 1 сентября.

Dior выпустит два новых L’Or de J’Adore от Фрэнсиса Куркджиана, директора по производству парфюмов Dior. Вместе с имеющимися 50 мл аромат теперь будет доступен в новых версиях 35 мл и 80 мл. Рианна поделилась новостью, что она стала новым лицом J’adore, в Instagram с подписью: „Секрет раскрыт“.

„Быть новым лицом J’Adore — это и честь, и миссия. Этот аромат, который я так давно знаю и люблю, так много значит для женщин. Я с особым нетерпением жду возможности присоединиться к этому приключению и внести свой вклад в него через мой мир, свою историю, свои корни, а также свое творчество и собственную женственность“, — сказала певица.

Певица заменила в рекламе актрису Шарлиз Терон, занимавшую этот пост в течение двух десятилетий. Первым же лицом парфюма в течение долгого времени была эстонская супермодель Кармен Касс.

J’Adore дебютировал в 1999 году и быстро стал бестселлером Dior.