ФОТО | Обойдемся и без блузки! Шарлиз Терон вышла в свет в дерзком, но очень стильном образе

На красную дорожку мероприятия Universal City в Калифорнии Терон надела свободный черный блейзер, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Комплект, который не оставлял желать лучшего, был дополнен длинной юбкой с полупрозрачным подолом. На ногах у нее были туфли от Dior.