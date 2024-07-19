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19.07.2024, 11:30

ФОТО | Обойдемся и без блузки! Шарлиз Терон вышла в свет в дерзком, но очень стильном образе

 
Charlize Theron
Charlize Theron
ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures | MPIFS/Capital Pictures

Безупречное чувство стиля актрисы Шарлиз Терон является примером для подражания для многих женщин. Теперь она в очередной раз доказала, что меньше - значит больше!

На красную дорожку мероприятия Universal City в Калифорнии Терон надела свободный черный блейзер, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Комплект, который не оставлял желать лучшего, был дополнен длинной юбкой с полупрозрачным подолом. На ногах у нее были туфли от Dior.

Charlize Theron

Похоже, что шаловливо выглядывающие бюстгальтеры стали для актрисы своеобразной визитной карточкой. В прошлом Терон с игривой легкостью и не раз носила бюстгальтер как блузку.

Источник: InStyle.com

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