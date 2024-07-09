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09.07.2024, 07:30

ФОТО | Эвелин Ильвес выставила на продажу свой роскошный гардероб: среди вещей есть и скандальный пиджак

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Ильвесы во время визита королевы Елизаветы Elizabeth II в Таллинн.
Ильвесы во время визита королевы Елизаветы Elizabeth II в Таллинн.
ФОТО: Postimees/Scanpix

Экс-первая леди Эвелин Ильвес выставила на продажу на онлайн-платформе Yaga несколько платьев, которые ждут новых обладательниц. Среди прочего она продает наделавший 18 лет назад много шума пиджак, который она надевала на встречу с Елизаветой II в Таллинне, и другие важные наряды.

„В связи с переездом проветриваю шкафы и освобождаю место для нового. Смело предлагай свою цену, которая тебе подходит! Главное, чтобы вещи обрели новую жизнь!“ - написала Эвелин на странице своего аккаунта на сайте Yaga.

Эвелин Ильвес продает как одежду, так и мебель.

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