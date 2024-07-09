ФОТО | Эвелин Ильвес выставила на продажу свой роскошный гардероб: среди вещей есть и скандальный пиджак

Экс-первая леди Эвелин Ильвес выставила на продажу на онлайн-платформе Yaga несколько платьев, которые ждут новых обладательниц. Среди прочего она продает наделавший 18 лет назад много шума пиджак, который она надевала на встречу с Елизаветой II в Таллинне, и другие важные наряды.