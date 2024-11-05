Последний вздох на коленях матери. Как Моника пережила неизлечимую болезнь и смерть своего ребенка

Адаму Ренару был один год и 11 месяцев, когда он умер, лежа на коленях у матери. У ребенка было редкое генетическое заболевание, из-за чего он не мог развиваться так же, как его здоровый брат Валтерс, которому сейчас уже пять лет. Болезнь, уход за сыном и его смерть стали большим испытанием для семьи, а для Моники Кауранен, — толчком к тому, чтобы найти новую профессию. Из дипломированного журналиста и специалиста по связям с общественностью она превратилась в помощника врача, пишет Delfi Life.