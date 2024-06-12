„Чрезвычайно модный Иисус“: 5 интересных фактов о новом креативном директоре Valentino Алессандро Микеле

1. Прежде всего Алессандро известен работой в доме Gucci, куда пришел в 2002 году (ему доверили дизайн сумок). И дорос до креативного директора. Эклектичность и андрогинность — визитная карточка его коллекций.

2. В 2020 году Микеле создал круизную коллекцию, которую можно воспринять как манифест гендерного равноправия. Так, он „украсил“ платье вышивкой матки, а футболки — принтом „Мое тело –мое дело“ и датой, когда в Италии разрешили аборты.

3. Близкий приятель дизайнера — Джаред Лето. Их даже называют двой­никами. В образе артиста явно прослеживается ДНК марки, ведь он может появиться на светском мероприятии в красном платье и с собственной головой под мышкой.

4. Алессандро привлекает не только мода, но и искусство. В 2017 году был запущен проект Gucci Art Walls, представлявший собой коллаборацию уличного искусства и узнаваемой эстетики Gucci в виде арт-­стен в разных городах. Первые муралы появились на улицах Милана и Нью-­Йорка.

5. Выглядит дизайнер весьма эпатажно — как наглядный манекен собственных оригинальных творений. Из-­за ниспадающих темных волос и бородки он даже получил прозвище „чрезвычайно модного Иисуса“.