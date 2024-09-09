ФОТО | В белой рубашке, черном галстуке и бриллиантах: Деми Мур затмила всех на красной дорожке

На красной дорожке звезда появилась в черно-белом аутфите бренда Thom Browne. На ней была классическая белая рубашка с черным галстуком, черный атласный широкий пояс, подчеркнувший ее тонкую талию, и длинная черная юбка. Она выглядела стройно и эффектно.

Наряд Мур дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Волосы актрисы спадали ей на спину, а на лице был макияж смоки-айс.

Уши Деми украсила длинными флористическими серьгами с бриллиантами, руку – бриллиантовым кольцом, а к юбке прикрепила золотую брошь с бриллиантами в виде цветка.

„Субстанция“ (The Substance) — художественный фильм американского режиссёра Корали Фаржа с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях. Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Фильм получил награду за лучший сценарий.

На киноэкраны фильм должен выйти в конце ноября.