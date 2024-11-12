ФОТО | В ходе последнего выхода в свет Кейт Миддлтон отдала дань уважения покойной принцессе Диане

Принцесса была замечена вместе с супругом принцем Уильямом в концертном зале Альберт-холл, где проходило официальное мероприятие, посвященное Дню памяти павших, чтобы отдать дань уважения всем мужчинам и женщинам, служившим в вооруженных силах Великобритании.

Это ежегодное мероприятие, которое посещает королевская семья. Это было первое официальное появление принцессы на публике после ее борьбы с раком.

Кейт надела на мемориал жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане. Классическое украшение из того же набора, что и диадема Lover’s Knot („Любовный узел“), было свадебным подарком Диане от ювелиров Collingwood. Принцесса надевала их за день до венчания, а также во время официальных визитов в Австралию, Канаду и Италию.