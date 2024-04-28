Обнаженный скандал, вертолет и Маргаритка: голливудская любовь Орландо Блума и Кэти Перри

Неголливудская пара

Впервые Кэти и Орландо встретились на рекламном мероприятии в 2013 году, но тогда искры не случилось. Перри переживала череду ничего не значащих романов, а Орландо пытался сохранить брак с Мирандой Керр. Но через три года знаменитости снова оказались рядом. Их посадили вместе на вечеринке после кинопремии.

Неожиданно Орландо и Кэти поняли, что им невероятно весело вместе. Те, кто наблюдал за их взаимодействием, сразу поняли, что видят зарождение новой пары. Уже через несколько часов звезды весело отплясывали на танцполе, а через три дня пришли на концерт Адель, крепко держась за руки. Все выступление они целовались и выглядели абсолютно влюбленными.

Рядом с певицей Блум словно открыл в себе настоящего хулигана: через несколько месяцев отношений пара отправилась отдыхать на острова. Орландо решил, что хочет слиться с природой максимально, и разделся полностью, встав на сапборд. Эти фото нагого Орландо облетели весь мир, а его бывшая жена была в ужасе: ей совсем не понравилось, что отец ее ребенка оказался в центре скандала.

Сам же Орландо уверял: он никогда не был так счастлив, как рядом со смешливой и свободной Кэти.

Время паузы

1 марта 2017 года агенты Кэти и Орландо неожиданно сообщили, что актеры расстались. Блум не комментировал разрыв, а Кэти заявила, что не было ни предательства, ни измен, просто у них совсем нет времени для отношений. Друзья звезд поговаривали, что инициатором расставания стал Блум. По его мнению, новый роман так поглотил обоих, что они начали отказываться от работы, пропускать съемки. Роман грозил крахом их карьере.

Подруги Кэти признавались, что певица совершенно раздавлена и очень переживает из-за расставания с Орландо. В течение семи месяцев она почти не появлялась на мероприятиях, много работала и полностью отказалась от свиданий.