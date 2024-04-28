Обнаженный скандал, вертолет и Маргаритка: голливудская любовь Орландо Блума и Кэти Перри
В этом году восхитительному Орландо Блуму исполнилось 47 лет. И, кажется, у артиста есть все, о чем можно мечтать: потрясающие роли, великолепная физическая форма, двое детей и красавица-жена. Почти десять лет звезда „Пиратов Карибского моря“ счастлив с очаровательной Кэти Перри. Хотя их история была похожа на американские горки, пишет „Ева“.
Неголливудская пара
Впервые Кэти и Орландо встретились на рекламном мероприятии в 2013 году, но тогда искры не случилось. Перри переживала череду ничего не значащих романов, а Орландо пытался сохранить брак с Мирандой Керр. Но через три года знаменитости снова оказались рядом. Их посадили вместе на вечеринке после кинопремии.
Неожиданно Орландо и Кэти поняли, что им невероятно весело вместе. Те, кто наблюдал за их взаимодействием, сразу поняли, что видят зарождение новой пары. Уже через несколько часов звезды весело отплясывали на танцполе, а через три дня пришли на концерт Адель, крепко держась за руки. Все выступление они целовались и выглядели абсолютно влюбленными.
Рядом с певицей Блум словно открыл в себе настоящего хулигана: через несколько месяцев отношений пара отправилась отдыхать на острова. Орландо решил, что хочет слиться с природой максимально, и разделся полностью, встав на сапборд. Эти фото нагого Орландо облетели весь мир, а его бывшая жена была в ужасе: ей совсем не понравилось, что отец ее ребенка оказался в центре скандала.
Сам же Орландо уверял: он никогда не был так счастлив, как рядом со смешливой и свободной Кэти.
Время паузы
1 марта 2017 года агенты Кэти и Орландо неожиданно сообщили, что актеры расстались. Блум не комментировал разрыв, а Кэти заявила, что не было ни предательства, ни измен, просто у них совсем нет времени для отношений. Друзья звезд поговаривали, что инициатором расставания стал Блум. По его мнению, новый роман так поглотил обоих, что они начали отказываться от работы, пропускать съемки. Роман грозил крахом их карьере.
Подруги Кэти признавались, что певица совершенно раздавлена и очень переживает из-за расставания с Орландо. В течение семи месяцев она почти не появлялась на мероприятиях, много работала и полностью отказалась от свиданий.
Сам Блум тоже не находил себе места. Да, он много снимался, пытался встречаться с Ниной Добрев. Но забыть Кэти Орландо не мог. Через полгода друзья позвали знаменитостей на концерт Эда Ширана. Они встретились за пару часов до мероприятия, выпили по коктейлю и уже не смогли расстаться.
Весь концерт Кэти сидела на коленях Орландо, а после выступления пара уехала вместе на мотоцикле. С тех пор Блум и Перри больше не расставались.
Крохотная Маргаритка
В 2018 году Орландо позвал Кэти на выставку в другом городе. Чтобы добраться быстрее, Блум заказал вертолет. Как только влюбленные поднялись в воздух, актер передал любимой записку, в которой признавался ей в любви, а через минуту достал из кармана кольцо с бриллиантами и рубинами. Конечно, Перри ответила „Да!“
А вместо выставки пара приземлилась у ресторана, где их уже ждали родные и друзья.
Свадьбу планировали сыграть как можно скорее, но вмешались обстоятельства. Во-первых, сложный рабочий график. Во-вторых, беременность Перри. А потом еще и пандемия. Летом 2020 году звезды стали родителями девочки, которую назвали Дэйзи — Маргаритка.
Орландо сам ремонтировал детскую, а Кэти честно рассказывала о трудностях материнства. Например, когда Дейзи было четыре месяца, Перри призналась, что с рождения малышки ни разу не брила ноги: на это не было времени и сил.
Кстати, с бывшей женой Блума Мирандой Керр Кэти тоже подружилась. Девушки даже публично поддерживают проекты друг друга, отмечают семьями праздники, а модель еще и почти в каждом интервью благодарит Перри за то, какой чудесной подругой она стала для Флинна, их с Орландо сына. Прекрасный пример счастливой семейной жизни!