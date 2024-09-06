Секс-коуч Агнес Кангур рассказывает, как правильно заниматься сексом: „Вы же не едите подгоревшую и пресную еду - так почему согласны на абы какой секс?“(6)
„Надежда на то, что два человека с быстрым темпом жизни вдруг почувствуют желание в один и тот же момент, а затем у них будет время и ситуация, чтобы сразу же реализовать его, очень маловероятна“, - призывает секс-коуч Агнес Кангур (34) осознанно назначать время для секса.
После средней школы Агнес изучала право в Тартуском университете, на первом курсе начала стажироваться в адвокатских бюро, за пять лет получила степени бакалавра и магистра и некоторое время работала юристом. Когда она осталась дома с первым ребенком, а затем со вторым, у нее появилось время поразмыслить над своим жизненным выбором. „Я поняла, что не хочу возвращаться на ту работу. Но было страшно искать свое настоящее место“. Когда оба ребенка пошли в детский сад, у женщины началась депрессия, и она поняла, что в ее жизни не хватает смысла.