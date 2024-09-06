Секс и отношения
06.09.2024, 14:33

Секс-коуч Агнес Кангур рассказывает, как правильно заниматься сексом: „Вы же не едите подгоревшую и пресную еду - так почему согласны на абы какой секс?“

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Eia Uus
Агнес Кангур
Агнес Кангур
ФОТО: Krõõt Tarkmeel

„Надежда на то, что два человека с быстрым темпом жизни вдруг почувствуют желание в один и тот же момент, а затем у них будет время и ситуация, чтобы сразу же реализовать его, очень маловероятна“, - призывает секс-коуч Агнес Кангур (34) осознанно назначать время для секса.

После средней школы Агнес изучала право в Тартуском университете, на первом курсе начала стажироваться в адвокатских бюро, за пять лет получила степени бакалавра и магистра и некоторое время работала юристом. Когда она осталась дома с первым ребенком, а затем со вторым, у нее появилось время поразмыслить над своим жизненным выбором. „Я поняла, что не хочу возвращаться на ту работу. Но было страшно искать свое настоящее место“. Когда оба ребенка пошли в детский сад, у женщины началась депрессия, и она поняла, что в ее жизни не хватает смысла.

Агнес начала искать, что же делать дальше: она слушала подкасты, изучала психологическое образование, которое давно ее интересовало, советовалась со многими людьми, пока наконец не начала руководить инкубатором общественных инициатив NULA. „Именно там я вновь обрела жизненные силы, глоток свежего воздуха, - вспоминает Агнес. - Но я была домохозяйкой в течение пяти лет, поэтому было страшно. Я чувствовала себя так, будто больше ничего не знаю и не умею, очень тревожно и беспокойно. Но постепенно я начала вновь обретать уверенность в себе и бралась за все новые и новые задачи. Пришлось много выступать на работе, чего я раньше очень боялась. Мне пришлось снова выйти из своей скорлупы и показать себя миру“.

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