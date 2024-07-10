Стало известно, почему на самом деле 56-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа

Стало известно, почему на самом деле Памела Андерсон отказалась от макияжа. Об этом пишет Elle.

Ранее 56-летняя знаменитость объясняла свой выбор акцентом на естественности, однако оказалось, что есть еще одна причина такого решения.

На отказ Памелы Андерсон от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы. Звезда „Спасателей Малибу“ решила не нанимать другого специалиста и отказаться от окрашивания лица декоративной косметикой.

„Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: „Вау, это действительно... Что со мной происходит?“ Это путешествие“, — говорила знаменитость.

В частности, Памела признавалась, что экономит таким образом время и чувствует себя гораздо свободнее.

„Я вообще не знала, что кто-то заметит, что я больше не сижу в гримерном кресле по три часа. Просто в номере я посмотрела в зеркало и сказала: „Тебе почти 60, этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем, а не играй в какую-то игру““, — вспомнила Андерсон Парижскую неделю моды в начале осени 2023 года, когда она активно стала появляться на публике без мейкапа.