ФОТО | Как ей удается так молодо выглядеть! Никогда не угадаете, сколько лет исполнилось Санне Марин

В честь этого она поделилась в Instagram фотографией, отметив на ней свой возраст.

Сейчас 39-летняя Марин наслаждается жизнью и часто делится фотографиями и видео со своими подписчиками. В Instagram у нее их целый миллион. В прошлом году она была освобождена от должности премьер-министра Финляндии, когда социалисты не победили на выборах.

В начале сентября она выложила в Instagram серию фотографий своего лета. Например, она пьет кофе на роскошной яхте и прыгает в ярко-голубую воду. Летом она много путешествовала, например, по Италии. Одним словом, отлично провела год.

Также есть фотографии с концерта группы Coldplay в Хельсинки. Санна была там со своим кавалером-парикмахером Йони Виллбергом. Похоже, что после концерта Санна встретила и самого солиста группы Криса Мартина, а также сделала с ним совместное фото.