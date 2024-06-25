ФОТО и ВИДЕО | Вроде одета, а вроде нет! Кэти Перри появилась на модном показе в „голом“ платье с прорезями(6)
Звезда американской сцены Кэти Перри любит удивлять общественность. Артистка в последнее время заметно похудела, поэтому ее пикантных фото в Сети появляется все больше. Накануне, к примеру, певицу заметили на модном показе в качестве модели, пишет Womanhit.
По подиуму 39-летняя Кэти Перри прошлась в эффектном „голом“ платье с прорезями от Noir Kei Ninomiya. Ради столь пикантного наряда певице было необходимо отказаться от нижнего белья. На ногах исполнительницы красовались брутальные сапоги со шнуровкой.
Визажисты сделали артистке кукольный макияж с акцентом на ее большие глаза. Стилисты собрали волосы Кэти в высокий хвост.
Многие читатели портала по достоинству оценили образ певицы. Правда, без негатива дело не обошлось. Некоторые назвали необычный наряд Кэти Перри чрезмерно откровенным.