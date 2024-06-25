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25.06.2024, 12:40

ФОТО и ВИДЕО | Вроде одета, а вроде нет! Кэти Перри появилась на модном показе в „голом“ платье с прорезями

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Katy Perry
Katy Perry
ФОТО: Fati SadouPRESS.COM | ddp/abaca press / Vida Press

Звезда американской сцены Кэти Перри любит удивлять общественность. Артистка в последнее время заметно похудела, поэтому ее пикантных фото в Сети появляется все больше. Накануне, к примеру, певицу заметили на модном показе в качестве модели, пишет Womanhit.

По подиуму 39-летняя Кэти Перри прошлась в эффектном „голом“ платье с прорезями от Noir Kei Ninomiya. Ради столь пикантного наряда певице было необходимо отказаться от нижнего белья. На ногах исполнительницы красовались брутальные сапоги со шнуровкой.

Визажисты сделали артистке кукольный макияж с акцентом на ее большие глаза. Стилисты собрали волосы Кэти в высокий хвост.

Многие читатели портала по достоинству оценили образ певицы. Правда, без негатива дело не обошлось. Некоторые назвали необычный наряд Кэти Перри чрезмерно откровенным.

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RusDelfi
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