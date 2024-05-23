Люди
23.05.2024, 13:20

ФОТО | 58-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

 
Cindy Crawford
Cindy Crawford
ФОТО: Evan Agostini | Scanpix

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

58-летняя манекенщица снялась в отеле Aria в Лас-Вегасе, США, сидя в кресле у панорамного окна с закинутыми на подоконник обнаженными ногами. При этом она надела белый халат и укрыла полотенцем влажные волосы.

В свою очередь, знаменитость позировала с закрытыми глазами и патчами под ними. Также она предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

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RusDelfi
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