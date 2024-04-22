ФОТО | Супермодель Кармен Касс впервые за долгое время снова появилась на публике, посетив Таллиннскую неделю моды

Кармен Касс пришла на модное мероприятие в черном платье с длинными рукавами и черных сапогах. Единственным светлым пятном в ее образе была дорогая сумочка от Celine, притягивавшая взгляды окружающих.

Касс участвовала в модных показах Victoria’s Secret и была одной из муз ведущего американского дизайнера Майкла Корса. Касс украшала обложки таких известных модных журналов, как Vogue, Elle и Harper’s Bazaar. В свое время эстонская супермодель была лицом таких модных домов, как Calvin Klein, Chanel, Gucci, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy и многих других.

В последние годы она ведет более тихую и спокойную семейную жизнь. Последний раз она появлялась на подиуме Парижской недели моды на показе Vetements в начале этого года.