08.11.2024, 11:34
Алар и Сирье Карис вместе со школы и женаты 47 лет! „Начало знакомства очень четко отразилось на моей успеваемости, конечно же, отрицательно“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис и его жена Сирье Карис познакомились еще в школе. Они женаты уже 47 лет. В чем их сходство и различие? И какая песня является значимой для них как для пары? Вот отрывок из интервью, которое супруги Карис дали журналу Eesti Naine в 2006 году.
В свое время в каждом выпуске журнала Eesti Naine был рассказ о супружеских парах: две страницы, очень конкретные вопросы и ответы каждой пары по отдельности.
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