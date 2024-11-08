Алар и Сирье Карис вместе со школы и женаты 47 лет! „Начало знакомства очень четко отразилось на моей успеваемости, конечно же, отрицательно“

Президент Алар Карис и его жена Сирье Карис познакомились еще в школе. Они женаты уже 47 лет. В чем их сходство и различие? И какая песня является значимой для них как для пары? Вот отрывок из интервью, которое супруги Карис дали журналу Eesti Naine в 2006 году.