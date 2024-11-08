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08.11.2024, 11:34

Алар и Сирье Карис вместе со школы и женаты 47 лет! „Начало знакомства очень четко отразилось на моей успеваемости, конечно же, отрицательно“

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На приеме в Розовом саду 20 августа 2024 года президентская чета также отметила 47-ю годовщину свадьбы.
На приеме в Розовом саду 20 августа 2024 года президентская чета также отметила 47-ю годовщину свадьбы.
ФОТО: Erlend Štaub | Delfi Meedia

Президент Алар Карис и его жена Сирье Карис познакомились еще в школе. Они женаты уже 47 лет. В чем их сходство и различие? И какая песня является значимой для них как для пары? Вот отрывок из интервью, которое супруги Карис дали журналу Eesti Naine в 2006 году.

В свое время в каждом выпуске журнала Eesti Naine был рассказ о супружеских парах: две страницы, очень конкретные вопросы и ответы каждой пары по отдельности.

В 2006 году во время интервью с четой Карис, Алар еще был ректором Эстонского университета естественных наук, а Сирье - директором Эстонского исторического музея. Сейчас очень интересно перечитать эту историю и поделиться некоторыми находками.

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