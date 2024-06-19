Супермодель Жизель Бюндхен назвала 9 продуктов, которые помогают ей поддерживать молодость и красоту

В новом интервью Бюндхен назвала 9 продуктов, которые помогают ей сохранять молодость и красоту, пишет Чемпионат.com.

Я искренне верю в древнюю поговорку: „Мы то, что мы едим“. Я заметила, что, как только проработала свой рацион, стала чувствовать себя в разы лучше, — поделилась модель.

По словам Жизель, она регулярно употребляет имбирь, петрушку, розмарин и куркуму.

Ещё один важный продукт в рационе модели — базилик.

Одной из любимых её приправ является чёрный перец.

Нередко Жизель добавляет в салаты богатые витаминами кинзу и орегано, а кофе она предпочитает пить с корицей.