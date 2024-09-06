Звездный эстонский стилист Денис Коваленко: „В молодости нужно все попробовать – и зеленый, и красный, и голубой цвет!“

Денис Коваленко умеет быть в чудесных отношениях со всем миром и вдохновлять окружающих, ничего специально для этого как будто бы не делая. Но на самом деле, конечно, не все так просто. Неслучайно будущих парикмахеров перед началом обучения спрашивают зачастую не только о творческих идеях, но и о том, как у них с… химией и математикой. Впрочем, обо всем по порядку.

- Денис, в ваш салон в центре Таллинна приходят самые известные и успешные люди. Именно так все и представлялось 30 лет назад, когда вы начинали карьеру парикмахера?

- Парикмахером я стал почти случайно. Окончив школу, не знал, чем хочу заниматься. Плюс аттестат был так себе, и на бесплатное обучение по конкурсу я бы не прошел. В итоге выбрал платное обучение на юридическом факультете, поскольку адвокаты должны ведь хорошо зарабатывать.

А мой знакомый учился на парикмахера, и я часто заходил к нему. Мне нравилось, как работает женский мастер: завлекали даже не столько стрижки, сколько то, как она смешивала краски. И я подумал: а попрошусь-ка тоже поучиться. В итоге сдал профессиональный экзамен и получил диплом, который ни разу не пришлось показывать. Потому что я практически сразу открыл свой первый салон, он был в Ласнамяэ.

- Вот так просто?

- Да, сначала мне казалось, что все просто. Если кто-то учится на чужом опыте, то я только на своем. И после первой же проверки выяснилось, что...

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