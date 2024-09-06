Звездный эстонский стилист Денис Коваленко: „В молодости нужно все попробовать – и зеленый, и красный, и голубой цвет!“(9)
Человек-бренд, гуру отечественного парикмахерского искусства, владелец таллиннского салона Denis Kovalenko Ilusalong – именно Денису Коваленко обязаны стильными стрижками, неповторимыми оттенками и красивыми ухоженными волосами звезды шоу-бизнеса, политики, известные предприниматели и просто те, кто ценит качество, потому что этого достойны. Вот уже 30 лет! Со звездным стилистом побеседовал журнал JANA Luxury.
Денис Коваленко умеет быть в чудесных отношениях со всем миром и вдохновлять окружающих, ничего специально для этого как будто бы не делая. Но на самом деле, конечно, не все так просто. Неслучайно будущих парикмахеров перед началом обучения спрашивают зачастую не только о творческих идеях, но и о том, как у них с… химией и математикой. Впрочем, обо всем по порядку.
- Денис, в ваш салон в центре Таллинна приходят самые известные и успешные люди. Именно так все и представлялось 30 лет назад, когда вы начинали карьеру парикмахера?
- Парикмахером я стал почти случайно. Окончив школу, не знал, чем хочу заниматься. Плюс аттестат был так себе, и на бесплатное обучение по конкурсу я бы не прошел. В итоге выбрал платное обучение на юридическом факультете, поскольку адвокаты должны ведь хорошо зарабатывать.
А мой знакомый учился на парикмахера, и я часто заходил к нему. Мне нравилось, как работает женский мастер: завлекали даже не столько стрижки, сколько то, как она смешивала краски. И я подумал: а попрошусь-ка тоже поучиться. В итоге сдал профессиональный экзамен и получил диплом, который ни разу не пришлось показывать. Потому что я практически сразу открыл свой первый салон, он был в Ласнамяэ.