Успешная карьера советника министра и дружная семья. Кто такая Эвелин Орас - супруга будущего премьера Эстонии Кристена Михала?

В связи с тем, что нынешний премьер-министр Кая Каллас уезжает в Европу, чтобы занять там важный пост, нынешний министр по вопросам климата Кристен Михал (48) вскоре станет премьер-министром. Со своей спутницей жизни Эвелин Орас (48) он вместе еще с середины 2000-х. Супруга будущего премьер-министра по профессии советник и занимается этой работой уже несколько десятков лет. На фоне большого карьерного скачка Михала Kroonika рассказывает подробнее, кто такая супруга будущего премьер-министра Эстонии.