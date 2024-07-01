ИНТЕРВЬЮ | Александр Васильев: хочу, чтобы моя бывшая родина ассоциировалась с миром, красотой, женственностью, а не с пушками и снарядами

– Она сейчас уже несколько проходит, но это все было связано в основном с пандемией коронавируса. Во время пандемии каждый европеец прибавил в среднем 15 кг – из-за того, что люди нечасто выходили из дому, были вынуждены заказывать готовую еду на дом, и чаще всего это была мучная еда. Пицца – во главе. В результате поедания пиццы и сидячего образа жизни перед компьютером, отсутствия динамизма в прогулках и физической нагрузки люди очень сильно поправились, что и привело к моде на объемные вещи.

– А что вы скажете про эту любовь к оверсайзу, штанам в стиле милитари и прочему?

И мода сегодняшнего дня, если говорить в целом, направлена скорее на темные и непривлекательные цвета, нежели на яркие, солнечные и жизнерадостные. Но это не значит, что она не поменяется. Конечно, она поменяется! Но это будет зависеть от того, как долго продлится экономический кризис и как военные действия затронут Восток.

То есть пуловеры – с дырами, футболки и джинсы – с дырами, кроссовки – вытертые и покрашенные краской. Таким образом мода 2024 года скорее подчеркивает бедность и тяжелые условия жизни человека, нежели элегантность и расточительность.

– Мода обычно повторяется каждые 25 лет и каждые 50 лет. Сейчас не нужно забывать, что мы живем в период а) экономического кризиса, б) войны. Мода в это время сильно отражает данные проблемы, и в моде в это время очень много декаданса – который выражается в том, что в pret-a-porte, то есть в готовой одежде, очень много вещей, являющихся эхом идущей войны.

– Вот, она очень успешная. И у меня есть в Эстонии хороший друг – дизайнер Кирилл Сафонов, он очень яркий и интересный.

– Они по-своему талантливы и очень стараются. Просто еще не достигли мирового уровня, не прославились еще на мировой арене. Но у вас были очень знаменитые манекенщицы, которые прославились. Напомните мне фамилию вашей самой знаменитой?

– Я особо не успеваю следить, но на мои выступления женщины приходят одетые очень элегантно и, я бы даже сказал, пафосно, богато. У них – дорогие украшения, и дамы эти – очень красивые.

– Безопаснее. Не забывайте, что Европа стала более опасным местом в связи с огромным притоком беженцев. Беженцев из разных стран. Одно время это были сирийские, затем – ливийские, сейчас это – украинские беженцы, очень скоро это будут беженцы еще какой-либо страны. И женщины чувствуют себя в брюках безопаснее. Нет доступа снизу.

Я эту тенденцию абсолютно не приветствую и ни в коем случае не рекомендую так одеваться. Я – за элегантность и за сохранение платьев. Но у меня абсолютно нет никаких гарантий, что элегантность выживет… Смотрите! – маэстро указывает на проходящих мимо женщин. – Все в брюках!

– Сегодня платья уже не окей! Потому что в основном все перешли к брюкам. Поэтому платье, на мой взгляд, доживает свои последние десятилетия. Его будут использовать только в виде свадебного, бального, юбилейного, концертного. Но повседневная одежда будет вся состоять из туник, из трикотажа – и трикотажных брюк!

– Вы знаете, это потому, что у человечества очень изменилась ступня. Обувь прошлого была рассчитана на узкую женскую ножку и более массивную мужскую. Сегодня же ситуация разительно изменилась. Средний размер обуви, в том числе и в Эстонии, у женщин – 41-й, а у мужчин – 45-й. Такого в прошлом никогда не было! И если вспоминать конец ХХ века, средний размер мужской обуви был 42, а женской – 37–38. То есть за 25 лет нога европейца очень сильно выросла, и кроссовки для них – удобство при ходьбе и беге, да и вообще при передвижении.

– При этом люди так любят их, и женщины даже с платьями их носят…

– В первую очередь – с победой спорта и… дешевизной. Кроссовки делают из искусственного материала и больше не используют, как ранее, кожу и замшу. Это были все же удобные экологические материалы. А химические материалы, резина, разлагаются гораздо хуже в природе. И мы понимаем, что похороненная в земле кроссовка и похороненный в земле кожаный ботинок – это две разные вещи.

Я – за то, чтобы люди были более стильными и менее модными. Мода длится всегда 6 месяцев. Конечно, модники нам очень нужны, потому что они поддерживают экономику текстильной промышленности. Не будет моды – не будет продаж.

Чтобы найти свой стиль, надо много читать, много путешествовать, много знать. И выбирать вещи, которые вам несут благость, благодать, добро. Которые вам действительно идут. Которые подчеркивают вашу красоту, вашу уникальность.

Но я советую: выбирая вещи, постарайтесь найти, в первую очередь, свой образ и свой стиль. Следуя моде, мы редко добиваемся успеха. Мода прекрасна, я ее обожаю. Но стиль – гораздо важнее!

– Сейчас очень популярны все оттенки розового и красного. Не всем идет. Если эти цвета – очень агрессивные, химические, это может испортить общий образ.

Я согласен, что глобализация привела к тому, что нас слишком много и мы занимаем слишком большой процент Земли и пачкаем ее. Но – не только мы. Извините, китайцев, индусов, африканцев больше. Поэтому я считаю: давайте сокращать поровну – в процентном отношении!

Поэтому я думаю, что одежда и мода сегодня также решают проблему перенаселения мира. Другое дело, что меня удивляет, почему для сокращения населения выбрали именно Европу, а не Индию, Китай или Африку?

Многие страны – в том числе Эстония! – узаконили однополые браки. Которые, конечно, к деторождению не приведут – как бы там ни старались.

Потому что до сих пор есть целый отряд мужчин, которые считают, что женщины – главная цель их наслаждения. Но и это очень сильно меняется! И мы это видим. Потому что очень многое изменилось в системе деторождения, появились – сначала робко, но потом их будет больше! – суррогатные дети, которых раньше никогда не было, суррогатные матери. Это была очень редкая вещь, и для многих раньше это было неслыханно.

К женщинам, которые хотят привлечь к себе внимание, точно не относятся дамы из балтийских стран. Свою роль в этом играют и религиозные представления о красоте, которые достаточно странны, и это создает скандинавско-холодный фон. Мы же не можем сказать, что женщины Финляндии одеваются так, будто хотят привлечь к себе внимание мужчин. А дамы из Эстонии наиболее близки к ним по культуре и по языку. Это первое.

К тому же они часто – брюнетки, это тоже дает другой темперамент. Темные глаза, темные волосы, смуглая кожа, золото… Это выглядит эффектно! И они не так быстро переходят на брюки, как женщины в Европе.

Они носят много украшений, они очень любят золото, они часто загорелые. И на фоне темной кожи золотые украшения шикарно выглядят – блеск!

– Восточные – это Ливан, Эмираты, Турция и даже Иран, как ни странно. Когда они не в чадре, они очень стараются привлечь внимание.

Мужчинам обычно нужно меньше прикладывать усилий, чем женщинам, чтобы на них обратили внимание. Женщинам приятно, когда мужчина одет неплохо и чисто.

– Во-первых, они должны следить за чистотой – своей одежды, своих волос, своих ногтей. То есть уделять внимание аспектам, связанным с гигиеной. Если у мужчины в этом плане все в порядке, то это уже производит хорошее впечатление.

– Почистить этот шкаф. И выкинуть те цвета, которые больше не в тренде в этом сезоне – или убрать их на антресоли. Ликвидировать все вещи, в которые дама больше не влезает – по разным причинам! И не мечтать о том, что она похудеет. К тому времени, пока она похудеет, они будут уже совсем не модные.

Дамы, если вы возьмете себе на вооружение порядок есть только два раза в день – утром и днем, и никогда вечером – вся одежда будет сидеть на вас лучше!

– Да, но это не значит, что они пойдут на выставку. Потому что есть еще другой отбор – подойдут ли они для выставки? Чтобы собрать такую выставку, как Dior, надо очень сильно постараться. Это – не из случайных вещей. Иначе бы никто не ходил ко мне на выставки и не говорил бы: „Ну что вы, мы пришли словно в секонд-хенд“. А сейчас все приходят и говорят: „Какая красота!“

К тому же они знают, что их квартиру наверняка будут продавать – родственники или знакомые. Но точно не будут продавать их одежду. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю в Эстонию, я получаю дары. И я сказал бы больше: дары – довольно интересные, как довоенного, так и послевоенного времени. Немало обуви, немало головных уборов, и некоторые из них достаточно ценны.

Потому что очень многие люди одиноки, и у них нет никого, кто мог бы взять эти замечательные вещи в наследство!

К тому же в Эстонии – очень много дарительниц. Сегодня одна дама 80 с лишним лет мне подарила очень много вещей, даже театральные костюмы.

– Да, мне очень нравится ваш блошиный рынок, который находится в Таллинне за вокзалом. На первом этаже – продуктовый, а наверху – винтажный.

У меня также есть контракт с находящейся в Литве фабрикой Humana, и я первый, кто получает оттуда лучшие вещи. Поэтому возможно, что, зайдя здесь в магазин Humana, вы здесь ничего такого уже не найдете.

– Конечно! Я очень много путешествую и везде захожу в секонд-хенды. Я очень-очень много там покупаю и даже нахожу там экспонаты для своей коллекции. В каждом хорошем секонд-хенде могут быть и винтажные вещи.

Второе: француженки никогда не привлекали к себе внимание. Но если раньше многие из них были элегантны, то сейчас все изменилось. Я часто в Париже изучаю женщин и не нахожу то, что находил раньше. То, что представлено на моих выставках, – шляпки, платья, перчатки, сумочки – ушло в прошлое. Поэтому выставки, которые я делаю, очень важны для новых поколений. Они такие вещи могут увидеть теперь только в фильмах, музеях, на выставках… Они никого в такой одежде не видели – даже бабушку в шляпке! Женщины такое давно не носят, это все ушло. А сохранение нашего культурного наследия – очень важно, ведь это – воспитание вкуса и глаза будущих поколений.

Меня обвинили в том, что я – за мир. А если человек за мир, то он не должен сниматься на Первом канале, он должен быть за войну. Я был в общем не против – мне уже 65 лет, мне достаточно, я уже отыграл там 13 лет. Не могу сказать, что не могу жить без этого – у меня работы выше крыши во всех странах, я очень востребован.

– Он „погиб“ более двух лет назад. В первый день войны. Нас отменили 24 февраля в 4 часа утра. А передача должна была выйти в тот же день в 10 утра. Как они смогли так быстро перестроить сетку вещания – для меня загадка.

Нас ждет победа ислама и разрушение европейских ценностей. Я – в ужасе от этой перспективы. Я прекрасно предчувствую, и все, что случилось в моде, я давно уже предчувствовал – и унисекс, и кроссовки, и отсутствие галстуков у мужчин.

– Конечно! Вообще золотой век жизни уже прошел! Все, что было хорошее в Европе, за-кон-чи-лось. И никогда не вернется – ни под каким соусом!

– Да, я уверен: следующее поколение дизайнеров – это будет искусственный интеллект. Это очень понравится людям, но это будет ужасно!

Они считают, что все будет переполнено людьми. Особенно будет сложно в ресторанах и магазинах. И зачем мне это, если я все равно не посещаю игры? Так что летом я поеду в Литву. Или в центр Франции, в мое имение в Оверни – у меня есть еще дом и там. Мне он очень нравится, я с удовольствием там провожу время.

– У меня – имение в Литве, я там провожу треть года. Сейчас в моем имении проходит ремонт, он немножко усложняет мое там пребывание, потому что вещи убраны из одних комнат в другие, чтобы там могли покрасить потолки и стены. Но это тоже закончится, все это – временное явление. И я с удовольствием там проведу лето – потому что в этом году Олимпийские игры будут проходить в Париже, и полиция не советует французам там в это время находиться.

Меня печалит только то, что, когда ушли Зайцев и Юдашкин, мир моды не просто опустел – он стал гол! И мне все враги и тролли говорят: „Ха! У нас – много молодых!“ Конечно, много молодых… од-но-дне-вок! Которые вспыхнули, как мотылек, – и так же погасли.

Мы же не живем именами. Мы живем брендами – а ни одного бренда из России нет. Мы живем трендами – а ни одного тренда из России не пришло. И мы живем традицией – этой традиции тоже нет.

Так что в России „убиты“ все глянцевые журналы, потому что они были все иностранного происхождения – я имею в виду Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. Они были закрыты и, конечно, уже не вернутся – во всяком случае, в ближайшие десять лет. Ушли все топовые бренды – Chanel, Dior, Hermes, Givenchy, Dolce&Gabbanа, Yves Saint Laurent…

Они все заменены китайской подделкой – суррогаты есть! – или привозом из Армении и Узбекистана. То есть они платят за брендовую одежду приблизительно на 30–40% больше, чем платили раньше – ну есть такие заядлые модницы, которым вот вынь да положь костюм Chanel! И они очень гордятся, что у них – последняя модель. Они достают эту брендовую одежду не в магазине, а как бы на черном рынке.

Конечно, все одеты – там голым никто не ходит! Просто „как одеты“?

Но вернемся к передаче: „Модный приговор“ был показан восемь раз, и из всех им понравился только один ведущий – Александр Рогов, которого я и рекомендовал. Я считаю, что он – молодой, симпатичный и фотогеничный. Это немаловажно для экрана. И несмотря на то, что он – реально хороший ведущий, там есть еще один закон – ЛГБТ! Представляете, как неприятно: он не женат. Представляете, как неприятно: он красит свои волосы! Представляете, как неприятно: у него лак на ногтях! И еще у него – татуировка в „декольте“, выражаясь по-французски!

То есть – поклонение западным ценностям. Надо же, чтобы было „Эх, дубина, ухнем!“ А это – действительно хороший телеведущий, и я надеюсь, он будет продолжать вести передачу и дальше.

Так что я о передаче не скучаю. Я – порядочный европейский пенсионер. Я много работаю, мне есть чем заняться, и я востребован. Я надеюсь, что наша программа, в которую я вложил больше всего – Зайцев был два года, а я 13 лет – будет существовать и дальше.

Я рад, что в моей жизни это было, не горюю ни о чем, хочу, чтобы моя бывшая родина ассоциировалась у меня с миром, красотой, женственностью, а не с пушками и снарядами. Но я ничего не решаю в этой области. Могу только своими выставками и лекциями добавлять красоты и женственности в этот мир.