Александр Васильев - жителям Эстонии: если бы вы не одевались постоянно в серый с черным и белым, то и у вас было бы веселое настроение(7)
В гостях телепрограммы „Горизонт“ побывал историк моды, искусствовед, коллекционер и телеведущий Александр Васильев, который недавно открыл очередную выставку в замке Фалль в Кейла-Йоа.
Васильев, который прилетел в холодную Эстонию из теплых краев, поделился тем, как он противостоит осенней хандре. „Цвет решает все. Если бы вы не одевались постоянно в серый цвет с черным и с белым, почти в цвета эстонского флага, то и у вас было бы веселое настроение. Дело в том, что и в архитектуре в Таллинне очень часто эти цвета присутствуют – многие здания серого цвета, черный цвет часто встречается. Цвет обладает терапевтическим, магическим свойством. Если вы хотите быть жизнерадостными, старайтесь постепенно вводить радостные цвета в ваш гардероб“.
„Красный цвет сейчас в тренде в этом сезоне - в сочетании с черным и бежевым. Я выбрал этот свитер, потому что он меня греет, и потом, он оживляет мой цвет лица. Мне уже много лет, а я моложусь и я это не скрываю. Этот цвет дает всегда очень хороший резонанс вашему румянцу. Поэтому, когда вы одеваетесь в серый, вы всегда выглядите бледно, а когда вы одеваетесь в более яркие теплые тона - не холодные! - то это дает вам всегда свежее выражение лица“, - прокомментировал историк моды свой образ с ярко-красным свитером и очками.
„Самый модный цвет 2025 года, если вам интересно - это темно-лиловый, оттенок черники и баклажана. Не могу сказать, что он очень позитивный, но в мире сами знаете, что происходит. Мода это отражает - сейчас явная тенденция у людей спрятать свои формы тела“, - добавил он.
Телеведущая Алина Привалова поинтересовалась у Васильева, успел ли он прогуляться уже по улочкам Таллинна, однако тот отрицательно ответил на этот вопрос: „Нет, конечно, какое гулянье. У меня в замке Фалль выставка, ее надо поставить, подписать, осветить. Моя жизнь – это не жизнь туриста, а жизнь человека, который прикован к работе, моей коллекции, поэтому я не мог ходить по улицам блуждать, оценивать наряды“.
Все же, можно ли определить, какой эмоциональный фон царит в обществе, по тем потокам людей, что гуляют по улицам городов? „В принципе, конечно, можно. Но как я недавно говорил - и вам повторю - оценка человека по одежде не является эффективной. Мы можем оценить человека и его внутреннее состояние только по интерьеру. Я считаю, что единственным показателем интеллектуального, экономического, вкусового развития человека является его дом: цвета, которые присутствуют там, книги, которые мы там заметим, цветы, домашние животные, предметы искусства или их отсутствие, выбор мебели, порядок, ароматы. Вот это может дать психологический портер человека, а одежда может быть подобрана стилистом“, - ответил Васильев.
Историк моды также вспомнил времена, когда работал в программе „Модный приговор“ и добавил, что стилисты могут внешне изменить любого человека. „Часто приходили женщины, очень простенькие и с большими проблемами в подборе гардероба. И их стилисты могут переодеть в герцогинь! Но это не делает их герцогинями, потому что как только они открывают рот, мы слышим весь набор неправильных бранных слов. А вот дом нам реально может показать ваше состояние“, - отметил он.
Васильев выступает за то, чтобы люди любили не только свой гардероб, но и свой дом. По его словам, нужно больше смотреть на свой интерьер, на подобранную посуду, на музыку, которую мы слушаем, и на книги, которые читаем или не читаем - на то, чем мы себя окружают.
Александр Васильев всегда носит украшения от сглаза из своего камня – сердолика. „Я абсолютно верю в то, что нас могут сглазить, что нам могут принести внешние какие-то увечья, которые нам не нужны, и у каждого человека есть как ангел хранитель, так и бес, который нам может мешать. Поэтому вся моя жизнь состоит из этого и мне это только помогло“.