Александр Васильев - жителям Эстонии: если бы вы не одевались постоянно в серый с черным и белым, то и у вас было бы веселое настроение

Васильев, который прилетел в холодную Эстонию из теплых краев, поделился тем, как он противостоит осенней хандре. „Цвет решает все. Если бы вы не одевались постоянно в серый цвет с черным и с белым, почти в цвета эстонского флага, то и у вас было бы веселое настроение. Дело в том, что и в архитектуре в Таллинне очень часто эти цвета присутствуют – многие здания серого цвета, черный цвет часто встречается. Цвет обладает терапевтическим, магическим свойством. Если вы хотите быть жизнерадостными, старайтесь постепенно вводить радостные цвета в ваш гардероб“.

„Красный цвет сейчас в тренде в этом сезоне - в сочетании с черным и бежевым. Я выбрал этот свитер, потому что он меня греет, и потом, он оживляет мой цвет лица. Мне уже много лет, а я моложусь и я это не скрываю. Этот цвет дает всегда очень хороший резонанс вашему румянцу. Поэтому, когда вы одеваетесь в серый, вы всегда выглядите бледно, а когда вы одеваетесь в более яркие теплые тона - не холодные! - то это дает вам всегда свежее выражение лица“, - прокомментировал историк моды свой образ с ярко-красным свитером и очками.

„Самый модный цвет 2025 года, если вам интересно - это темно-лиловый, оттенок черники и баклажана. Не могу сказать, что он очень позитивный, но в мире сами знаете, что происходит. Мода это отражает - сейчас явная тенденция у людей спрятать свои формы тела“, - добавил он.

Телеведущая Алина Привалова поинтересовалась у Васильева, успел ли он прогуляться уже по улочкам Таллинна, однако тот отрицательно ответил на этот вопрос: „Нет, конечно, какое гулянье. У меня в замке Фалль выставка, ее надо поставить, подписать, осветить. Моя жизнь – это не жизнь туриста, а жизнь человека, который прикован к работе, моей коллекции, поэтому я не мог ходить по улицам блуждать, оценивать наряды“.