ДО и ПОСЛЕ | Вот так преображение! Актриса Линдси Лохан изменилась до неузнаваемости

Бывшая звезда Disney боролась с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Она был арестована в 2007 году за вождение в нетрезвом виде без прав, а в том же году после похода в реабилитационную клинику в её доме был найден кокаин. Линдси также страдала булимией.

Теперь она находится в кругу своей семьи и чувствует себя лучше, и у нее все хорошо. У нее есть муж Бадер Шаммас, от которого у нее годовалый ребенок. К тому же Линдси скоро вернется к актерской деятельности, пишет Seiska.

Изменившийся образ жизни Линдси отразился и на ее внешности. Недавно разместив фотографию на своей странице в Instagram, она свела с ума подписчиков, поскольку они больше не узнают актрису. В комментариях поклонники хвалят внешность Линдси и очарованы трансформацией, которую она претерпела.

По сравнению с тем, что было, когда Линдси исчезла из поля зрения общественности, Голливуд сильно изменился. Тогда таблоиды делились всеми подробностями жизни актрисы с публикой. Кроме того, средства массовой информации больше не говорят о молодых женщинах так жестко или с акцентом на тело, отмечает Seiska. „Благодаря социальным сетям каждый контролирует свой собственный нарратив. Я не уделяю много внимания средствам массовой информации. Я не читаю то, что опубликовано. Я знаю, как все работает. Если вы слишком много внимания уделяете этому, вы погружаетесь в это, и это действительно может повлиять на человека“, — сказала Линдси Bustle ранее в этом году.

Линдси начала свою модельную карьеру, когда ей было три года, тогда она подписала контракт с Ford Models. Она снялась в более чем в 60 различных телевизионных рекламных роликах, благодаря чему уже в десятилетнем возрасте считалась ветераном этой области. Позже добавились роли в различных фильмах и сериалах, которые принесли ребёнку-звезде известность и деньги.