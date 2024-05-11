Из заключенной концлагеря в первую супермодель: тяжелая история самой красивой женщины 60-х
Она считается основательницей направления боди-арта. Невозможно найти фото этой женщины в образе ее самой. Она любила перевоплощаться, изображая то животное, то цветок. Сегодня ее фотографии цитируют модели по всему миру. Однако мало кто знает, что судьба девушки не сразу принесла ей роскошь и популярность.
До вспышек фотокамер Вере пришлось пройти нищету и концлагерь, побывать в роли немецкой аристократки и русской шпионки.
Детство
Детство актрисы прошло в Кенигсберге (современный Калининград). Семья жила в огромном особняке, насчитывающем около сотни комнат. Отец будущей модели активно участвовал в поддержке Гитлера, однако однажды застал расстрел еврейских детей по руководству правительства, после чего мужчина перешел на сторону антифашистов и в 1944 одну принимал участие в организации покушения на Гитлера.
Имение отобрали, все имущество сожгли. Отец будущей супермодели был казнен, мать отправили за решетку, а маленькую Веру в концлагерь, где девочка пробыла до конца войны.
Взлеты и падения
В детстве девушка мечтала быть балериной, однако рост 190 сантиметров помешал ей исполнить мечту. Сразу после войны Вера начала заниматься живописью, уехала в Италию. Там ее заметил Уго Мулас — итальянский фотограф, работавший в жанрах портретной и уличной съемки, важная фигура на поп-арт сцене Нью-Йорка середины 1960-х. Девушка начинает работать моделью, однако не достигает успеха и внимания.
Вера переезжает в Париж, но едва ли вписывается в толпу элегантных строгих француженок. Модель практически везде на две головы выше своих коллег. Но именно в городе любви она знакомится с Эйлин Сесиль Форд, владелицей модельного агентства. Новая знакомая советует девушке переехать в США, где уже давно в моде длинноногие блондинки.
Но как только Вера перебралась в Америку, коллега указала ей на лишний вес и посоветовала перекрасить волосы в черный. Разочарованная, девушка возвращается на родину.
Верушка
После карьерных неудач девушка, закаленная судьбой, не сдается. Для привлечения внимания она придумывает себе русские корни и псевдоним Верушка. Из имени пропадает частичка „фон“, указывающая на аристократическое происхождение. Новая Вера носит только элегантный черный. Вместе со слухами о причастности к шпионажу приходит и успех.
Девушку начинают активно звать на съемки. В 1996 году Верушка принимает участие в эпизоде у Микеланджело Антониони в фильме „Фотоувеличение“. Это приносит красавице необычайную популярность. Верушка работает с Vogue и Сальвадором Дали: в этот период она зарабатывала по 10 тысяч долларов в день.
Vogue: от успеха до конца карьеры
В середине 70-х супермодель резко обваляет о завершении карьеры. Дело в конфликте с новым редактором самого известного журнала о моде и стиле: она хотела спустить журнал с модных небес, показывать простых людей, а не марсианок. Верушке снова посоветовали отрезать светлые локоны и переодеться во что-то „попроще“. Состоявшаяся модель ушла из журнала и переехала в Европу.
Верна себе
Еще в Германии девушка увлекалась боди-артом. Это был не просто макияж, а целое перевоплощение. Верушка покрывала все тело краской, превращаясь то в грациозного леопарда, то в хрупкий цветок. В Кении она покрыла все тело гуталином — его состав был водостойким и долго не отмывался. Красавица буквально слилась с местным населением.
Незадолго до это в Испании Сальвадор Дали хотел полностью покрыть женщину пеной для бритья. Верушка и маэстро Дали сработались сразу. „Дали пребывал в состоянии эйфории и был совершенно безумен — именно это мне в нем очень нравилось“, — вспоминала модель. Именно эти фотографии сегодня пытаются повторить многие модели и фотографы.
„Мода и смерть ходят бок о бок, мода и состоит из смерти“, — говорит Верушка. Действительно, в судьбе самой супермодели успех и мода шли рядом со смертью и ужасами войны.