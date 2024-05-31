ДО и ПОСЛЕ | Похудела на 60 килограммов без препаратов! Стали известны нюансы нового образа жизни Джессики Симпсон

На данный момент известно, что в основе лежит ходьба, а новый образ жизни селебрити позволяет „не лишать ее того, что она любит“, пишет портал Today. „Я много хожу пешком — размеренные прогулки не только сжигают калории, но и помогают мне прочистить мозги и сосредоточиться“, — рассказала Джессика журналу People.

„Мы не являемся большими поклонниками каких-либо экстремальных диет или радикальных форм физических упражнений“, — заявила актриса в беседе с порталом E! News, имея в виду себя и своего личного тренера Харли Пастернак, который настаивает на формировании устойчивых полезных привычек.

Отвечая на подозрения в приеме „Оземпика“, Джессика в интервью Bustle заявила следующее: „Это сила воли. Я спрашиваю себя: неужели люди хотят, чтобы я снова начала пить? Потому что тогда я была тяжелее“.

О тренировках звезды известно, что регулярные визиты в спортзал начинались с элементарных упражнений, чаще всего по одному подходу. Сейчас знаменитость тренируется иначе: каждый день недели посвящен отдельной группе мышц.

План питания не содержит каких-либо изысков, это обычное сбалансированное меню с полезными версиями популярных блюд. „Это трехразовое питание и два перекуса в день“, — заявил People тренер знаменитости и подчеркнул, что свидание или день рождения не станут проблемой, главное — отклоняться от здорового режима питания не слишком часто.

Вот как Джессика выглядела до похудения и как выглядит сейчас: