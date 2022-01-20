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Символ посткарантинной моды: как треники стали новыми джинсами
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ГАЛЕРЕЯ | Лучшие образы фигуристок ЧЕ-2022
Художник-модельер: платья Кийбус — это много бессонных ночей
Мифы о моде, над которыми смеются дизайнеры и стилисты
Подборка лучших фильмов о моде от эстонского дизайнера
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Сегодня Кристиану Лубутену — 59 лет! Вспоминаем основные правила стиля звездного дизайнера
Вязаный ужас: кто придумал нелепые рождественские свитера и почему их возненавидел весь мир?
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ФОТО | Последняя модная вечеринка ушедшего года: показ Varan Latvija в Malino Beauty Studio
ФОТО | Цвет настроения — красный! Собираем праздничный образ в самом новогоднем цвете
Victoria’s Secret показали полных моделей после скандала о худобе “ангелов”
ФОТО | Как превратить обычное платье с кардиганом в шикарный новогодний наряд? 6 советов от эстонского модельера Дианы Денисовой
ФОТО | "Пора сиять, сверкать и переливаться!" Эстонский модельер и дизайнер Диана Денисова — о выборе наряда для новогодней ночи
От лимузинов до кошачьей когтеточки: имущество Карла Лагерфельда уходит с молотка
(3)
ФОТО | Впервые в Эстонии! adidasOriginals и Nike открыли представительские магазины в Viru Keskus
(3)
ФОТО | В чем встретить новый год? Смотрите, как прошел благотворительный показ новогодней коллекции Елены Хейнсаар
(15)
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ФОТО | Эстонский модельер и дизайнер Диана Денисова — о главном цвете 2022 года от Pantone
ПОДКАСТ | Какие тренды не приживутся в Эстонии и почему не нужно каждый год покупать новую одежду — рассказывает стилист Светлана Агуреева
(3)
36
Слушайте новый выпуск подкаста "По душам"
Институт Pantone выбрал главный цвет 2022 года
(3)
Эстонский стилист Женя Фокин — о праздничной моде: “Если на женщине платье с пайетками, то…”
(28)
ФОТО | Как эстонский дизайнер Диана Денисова отменила возраст в моде и покорила Таллинн своим "Стильным заявлением"
(1)
Новый блог на RusDelfi!
ФОТО | Юные модели из Таллинна представили одежду эстонских дизайнеров в T1
(6)
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Семья Гуччи возмутилась фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой
Мода, скандалы, убийство: дом Гуччи в кино и жизни
Умер модельер Вирджил Абло — основатель бренда Off-White и креативный директор Louis Vuitton
(8)
20
Главный редактор Vogue опроверг популярный миф о работе моделей
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
44
В Северной Корее простым гражданам запретили носить кожаные плащи. Все из-за модных пристрастий лидера страны
(5)
ФОТО | Участница шоу “Холостяк” из Эстонии вышла на подиум в рамках показа местного дизайнера
(11)
В Китае оскорбились из-за слишком узкого разреза глаз у модели Dior. Фотографу пришлось извиняться
(2)
ФОТО | Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс представила новую коллекцию „Army of Love“ в Эстонском военном музее
(2)
ФОТО | Пиджак на голое тело вновь вернулся в моду. При чем здесь премьер-министр Финляндии?
(15)
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
Это самая большая модная ошибка, которую совершают женщины
Как узнать, что подойдет именно тебе?
Почему борода у мужчин — дань моде, а не признак мужественности?
(4)
ФОТО И ВИДЕО | Эстонская певица Геттер Яани показывает, как сделать брови красивыми с помощью всего одного продукта
Zara стала самым модным брендом 2021 года
ФОТО | Эстонский модный бренд ELLEN RICHARD выпустил первую собственную коллекцию серег
(2)
"В России я один такой". Как балтийский дизайнер сменил Ригу на Москву и начал продавать свои джинсы в ЦУМе
ФОТО | Старый завод "Пыхьяла" в Копли — новая модная мекка столицы? Эстонские дизайнеры распахнули двери своих студий
36
Женщинам разрешили играть в пляжный гандбол в шортах. Раньше спортсменки должны были выступать в бикини
(11)
ФОТО | В Старом городе теперь можно приобрести творчество дизайнеров из Латвии
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