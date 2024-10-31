Мода и стиль
31.10.2024, 16:30

7 привычек, которые сделают ваш образ стильным

 
ФОТО: Mariia Boiko | Shutterstock

Стилист Лика Куренная сформировала список с семью привычками, которые добавят стиля в ваш гардероб. Все они просты и не требуют больших финансовых вложений, но эффект будет действительно крутым, пишет „Люкс.фм“.

7 привычек, чтобы всегда выглядеть стильно

  1. Привычка одеваться красиво без повода и причины;

  2. Привычка подбирать одежду по типу своей фигуры, а не по чужим фото;

  3. Привычка регулярно расчищать свой гардероб и избавляться от вещей, которые не носишь;

  4. Привычка правильно ухаживать за одеждой и разными типами тканей;

  5. Привычка пользоваться аксессуарами, которые добавляют образу завершенности;

  6. Привычка не решать проблемы шопингом, которая поможет избежать импульсивных и ненужных покупок;

  7. Привычка чистить обувь и следить за состоянием фурнитуры на одежде и аксессуарах.

Все эти привычки помогут выглядеть стильно, опрятно и дорого. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

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