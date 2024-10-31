7 привычек, которые сделают ваш образ стильным
Стилист Лика Куренная сформировала список с семью привычками, которые добавят стиля в ваш гардероб. Все они просты и не требуют больших финансовых вложений, но эффект будет действительно крутым, пишет „Люкс.фм“.
7 привычек, чтобы всегда выглядеть стильно
Привычка одеваться красиво без повода и причины;
Привычка подбирать одежду по типу своей фигуры, а не по чужим фото;
Привычка регулярно расчищать свой гардероб и избавляться от вещей, которые не носишь;
Привычка правильно ухаживать за одеждой и разными типами тканей;
Привычка пользоваться аксессуарами, которые добавляют образу завершенности;
Привычка не решать проблемы шопингом, которая поможет избежать импульсивных и ненужных покупок;
Привычка чистить обувь и следить за состоянием фурнитуры на одежде и аксессуарах.
Все эти привычки помогут выглядеть стильно, опрятно и дорого. Как говорится, дьявол кроется в деталях.