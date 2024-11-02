ФОТО | Ценители моды на месте! Александр Васильев открыл в замке Кейла-Йоа новую интересную выставку

На выставке представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева – шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжение века. По этому случаю на выставке представлены 70 различных платьев и десятки головных уборов и других аксессуаров.
В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни, блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера Джанни Версаче, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.
Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.
Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости „dolce vita“: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями. Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократической и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.
От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от голливудского шика сестер Фонтана до эталонных принтов Эмилио Пуччи, от вязаных изделий Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce & Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada – Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.