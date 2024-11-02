ФОТО | Ценители моды на месте! Александр Васильев открыл в замке Кейла-Йоа новую интересную выставку

На выставке представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева – шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжение века. По этому случаю на выставке представлены 70 различных платьев и десятки головных уборов и других аксессуаров.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни, блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера Джанни Версаче, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.

Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости „dolce vita“: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями. Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократической и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.