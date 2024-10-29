ФОТО | Все на алтарь моды! Смотрите, как столичные модники оделись на фэшн-шоу в церкви(1)
В субботу в построенной в XIII веке церкви Нигулисте прошел модный показ, посвященный 30-летнему юбилею Альдо Ярвсоо в модном бизнесе. Дизайнер показал выборку своих самых захватывающих работ за 30 лет и 45 модных коллекций.
Конечно же, гости показа также продемонстрировали мастеркласс по стилю. Смотрите, кто пришел в церковь Нигулисте насладиться модным шоу.
Альдо Ярвсоо начал свой модный путь в 17 лет и даже не заметил, как мода стала неотъемлемой частью его жизни. Дизайнер представлял Эстонию на модных показах в Италии, Франции, Латвии, Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Германии и Португалии.
Для юбилейного показа церковь Нигулисте преобразилась в модный подиум - уже не в первой, показы проходили тут и раньше. Для грандиозного шоу Ярвсоо церковные скамьи заменили серебряными шарами, отражавшими своды церкви, алтарь и роскошные люстры.
Подробнее о показе читайте здесь: ФОТО | Ангелы и демоны Альдо Ярвсоо: дизайнер отметил 30 лет карьеры завораживающим показом в церкви Нигулисте