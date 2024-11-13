ФОТО | Надели бы такое? В центре Nautica открылась эклектичная модная выставка

11 - 25 ноября в торговом центре Nautica будут представлены избранные модели из модной коллекции „Короткая беззаботная комедия с песней и танцем“, созданной двумя художниками и хорошими друзьями Карлом Йоонасом Аламаа и Лизетте Сивард. Коллекцию отличают игривые эксперименты с формой и цветом, а также воздействие на болевые точки моды и общества.

Коллекция была номинирована на премию „Серебряная игла 2023“. Работа объединяет опыт Аламаа и Сивард в моде и искусстве костюма, а также концептуальный подход к одежде, кульминацией которого стало эклектичное дефиле, рассматривающее попытку как явление. Художники описывают свою раздвигающую границы и дразнящую коллекцию как современное и носибельное рококо.

Форма современного рококо стала основой для нескольких направлений мысли, а в коллекции можно увидеть сочетание скульптурных форм и готовой одежды унисекс. Все материалы, использованные в коллекции, являются остатками предыдущих работ, переработанными тканями или продукцией тщательно отобранных качественных производителей Италии и Франции.

Золотым спонсором коллекции и авторов является центр Nautica, руководитель которого Теана Башкирцева рассказала, что идеи молодых модельеров уже много лет вдохновляют команду Nautica, и каждое новое модное приключение тандема поддерживается с большой симпатией.

„Nautica с радостью дает студентам Эстонской академии художеств возможность представлять свои искусство и творения в помещениях центра в виде выставок и различных мероприятий“, - добавила Теана Башкирцева. „Год назад, например, мы провели модную выставку Аламаа и Сивард „Mania Grandiosa“ и с нетерпением ждем новых фантастических модных паломничеств“.