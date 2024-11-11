Стилист и дизайнер Каролин Куузик наставляет: какая одежда и аксессуары сейчас совсем вышли из моды?

ВОПРОС: Я не очень внимательно слежу за модными показами и новыми трендами, но мне не хочется выглядеть так, будто я из позапрошлого десятилетия (что, вполне возможно, уже произошло). Есть ли какие-то вещи, которых стоит избегать в данный момент, чтобы „обмануть“ окружающих своим несуществующим чувством стиля?

Мартин (37)

КАРОЛИН КУУЗИК: Что касается кроя, то сейчас мы переживаем эпоху удобства и бума оверсайза. В целом, одежду сейчас шьют шире, чем обычно, часто с расширенными плечами, и люди, которые раньше покупали в магазине L, теперь покупают XL. Из этого можно сделать логичный вывод: вещи, которые очень узкие и облегающие, немного устарели. Однако этого нельзя сказать о классической мужской моде, где пиджак, сидящий по телу с иголочки, по-прежнему остается чертовски изысканной и высоко ценимой вещью. Хотя, справедливости ради, в линейке пиджаков появились и более широкие двубортные фасоны. Что касается обуви, то старомодными выглядят всевозможные гибриды - то есть нечто среднее между туфлями и кроссовками.

Однако не стоит избавляться от вещей узкого кроя, ведь мы уже видим, что эта эпоха скоро вернется. Но в реальный мир она, конечно, будет пробиваться медленнее, чем на модных подиумах. В повседневной жизни слишком спортивная одежда уже не является проблемой, и это относится как к технически спортивной одежде, так и к удобным спортивным костюмам времен пандемии коронавируса.