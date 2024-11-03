ФОТО | Что надеть: 5 стильных осенних луков на каждый день

Мы любим текущий сезон именно потому, что он оставляет нам достаточно возможностей для того, чтобы поиграть с одеждой разного кроя и фактуры и максимально выразить свое ощущение моды.

Образ для офиса

Этот офисный лук как раз построен вокруг осеннего must-have - юбки-колонны. Длинная коричневая юбка с ботильонами и свитером того же цвета, дополнена белой футболкой и рубашкой – это идеальное модное уравнение для работы.

Образ на встречу с подружками

Эта комбинация – еще одно доказательство того, что базовые вещи почти всегда выглядят лучше (и дороже всего). Классическая белая футболка, джинсы и тренч с симпатичной обувью на каблуке и сумкой – это настоящее модное бинго.

Образ на свидание

Замша – одна из наших самых больших страстей этого сезона, и среди многих вещей нам особенно нравятся жакеты и сапоги до колена. Хотя мы можем носить эти две вещи бесчисленное количество способов, в хорошую погоду мы будем сочетать их с мини-юбками и рубашками.

Образ для культурного события

Одна из причин, почему мы любим это время года, заключается в том, что она дает нам возможность поиграть с вещами разной фактуры, например, с кардиганом насыщенного бордового оттенка и летними шортами-бермудами.

Образ для кофе-брейка

Коровий принт – еще один из трендов, которыми мы запомним этот сезон, и нам особенно нравятся куртки с этим рисунком. Учитывая то, что это эффектная вещь, ее будет достаточно, чтобы сочетать с любимыми джинсами и трикотажем.