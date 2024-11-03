ФОТО | Что надеть: 5 стильных осенних луков на каждый день(6)
„Люкс“ показывает пять образов для теплой осени, которые стоит воссоздать.
Мы любим текущий сезон именно потому, что он оставляет нам достаточно возможностей для того, чтобы поиграть с одеждой разного кроя и фактуры и максимально выразить свое ощущение моды.
Образ для офиса
Этот офисный лук как раз построен вокруг осеннего must-have - юбки-колонны. Длинная коричневая юбка с ботильонами и свитером того же цвета, дополнена белой футболкой и рубашкой – это идеальное модное уравнение для работы.
Образ на встречу с подружками
Эта комбинация – еще одно доказательство того, что базовые вещи почти всегда выглядят лучше (и дороже всего). Классическая белая футболка, джинсы и тренч с симпатичной обувью на каблуке и сумкой – это настоящее модное бинго.
Образ на свидание
Замша – одна из наших самых больших страстей этого сезона, и среди многих вещей нам особенно нравятся жакеты и сапоги до колена. Хотя мы можем носить эти две вещи бесчисленное количество способов, в хорошую погоду мы будем сочетать их с мини-юбками и рубашками.
Образ для культурного события
Одна из причин, почему мы любим это время года, заключается в том, что она дает нам возможность поиграть с вещами разной фактуры, например, с кардиганом насыщенного бордового оттенка и летними шортами-бермудами.
Образ для кофе-брейка
Коровий принт – еще один из трендов, которыми мы запомним этот сезон, и нам особенно нравятся куртки с этим рисунком. Учитывая то, что это эффектная вещь, ее будет достаточно, чтобы сочетать с любимыми джинсами и трикотажем.