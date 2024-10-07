ФОТО | „У нас здесь свое солнце“. Эстонский дизайн с грузинской душой: в Таллинне открылся новый яркий магазин

DesignScolio основали Георгий Кахидзе, который переехал в Эстонию 20 лет назад, и дизайнер и архитектор Нино Липартелиани. „Мы дружим с детства. Мы оба родились в Тбилиси - наши дома стоят рядышком, их разделяет буквально одна стена“, - говорит Георгий. Вместе с дочерью Нино Элене они создают все те разнообразные товары, что продаются в магазине на улице Вене.

„Это с любовью сделано. Про каждую вещь можно рассказать очень интересную историю“, - говорит Нино, указывая на расположенные в магазине товары, которые даже можно назвать арт-объектами. Например, уникальный стул-лампа для людей, которые любят читать или „солнечная“ тахта, выполненная в цветовой гамме рассвета и заката.

В Таллинне у них есть небольшая мастерская, где они воплощают свои дизайны и идеи в реальность. Георгий указывает на одну лампу и говорит, что идея приснилась дочке Нино, которая затем набросала эскиз, а он уже позже разбирался, как воплотить идею в реальность. „Дизайн - это очень интересная работа. Нет, не работа, вообще, дизайн - наша жизнь“, - улыбается Нино.

Получается, что их дизайны производятся частично в Эстонии, а частично в Грузии. Как же тогда правильно назвать такой дизайн - эстонским или грузинским? Нино говорит, что это смесь двух. „Мы уже частично стали эстонцами“, - смеется она.

Владельцы DesignScolio считают, что принесли в город что-то новое, по крайней мере - новые цвета. „Кого-то пугает, если честно. Настолько все ярко и необычно“, - признается Георгий. „Но эмоции, которые дарят люди, когда заходят сюда и высказывают свое мнение - это многого стоит, честно“.

„Дизайн не имеет границ. Настоящий дизайн никогда не привязан к чему-то одному", - подчеркивает Нино, архитектор по образованию, которая преподает в университете в Грузии дизайн и визуальную коммуникацию. Поэтому в DesignScolio можно найти разные товары - от мебели и элементов интерьера до текстиля и одежды. Сейчас дизайнеры также работают над тем, чтобы привнести в магазин концепцию zero waste, отсутствия отходов.