А вы знаете разницу? Именно так можно отличить оригинал этой всемирно известной люксовой сумки от подделки(6)
Популярность известных дизайнерских сумок неуклонно растет. В том числе популярность одного из самых продаваемых в мире брендов - Louis Vuitton. Обладание восхитительной сумкой повышает уверенность в себе, привлекает внимание и комплименты, но отличить подлинную сумку от дешевой копии бывает непросто.
С момента выпуска первых чемоданов в 1850-х годах до дебюта готовой одежды в 1990-х Louis Vuitton остается ведущим брендом класса люкс на протяжении почти 200 лет. Сегодня компания является крупнейшим в мире брендом класса люкс. Поэтому, если вы планируете купить сумку Louis Vuitton не в официальном бутике, а с рук или у байеров, важно убедиться, что ваши деньги пойдут на качественный продукт. К счастью, есть несколько аспектов, по которым можно определить, что это действительно так.