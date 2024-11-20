А вы знаете разницу? Именно так можно отличить оригинал этой всемирно известной люксовой сумки от подделки

С момента выпуска первых чемоданов в 1850-х годах до дебюта готовой одежды в 1990-х Louis Vuitton остается ведущим брендом класса люкс на протяжении почти 200 лет. Сегодня компания является крупнейшим в мире брендом класса люкс. Поэтому, если вы планируете купить сумку Louis Vuitton не в официальном бутике, а с рук или у байеров, важно убедиться, что ваши деньги пойдут на качественный продукт. К счастью, есть несколько аспектов, по которым можно определить, что это действительно так.