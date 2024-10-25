ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне открылся шоурум молодого эстонского бренда, который устроил показ на Неделе моды в Нью-Йорке

Maison Beast - эстонский бренд, за которым стоят Михаил Бурых (38), Кристина Ероманс (30) и Кайдо Пылдма (44). Уличная мода премиум класса, как сами создатели описывают свой фирменный стиль, уже была замечена на нескольких эстонских артистах, включая nublu и Gameboy Tetris. создатели описывают Maison Beast не просто модный дом - это стиль жизни, сочетание моды, искусства и хип-хоп музыки.

Когда весной в Эстонии закрылся звукозаписывающий лейбл Warner Music, это послужило толчком к созданию сообщества артистов под эгидой бренда. Такая интеграция дает им возможность демонстрировать свою одежду на сцене и в музыкальных клипах.

Решение об участии в Неделях моды в Нью-Йорке и Милане было принято в феврале, что оставило три напряженных месяца для завершения работы над коллекцией. Все началось с одного цвета. А точнее, а если точнее, то с неоново-зеленого.

Эстонский бренд был очень тепло принят на мировой арене. Дизайнер Кристина признается, что не ожидала такого позитивного приема. „Нам также очень повезло с моделями, которые отлично выглядели в одежде Maison Beast и передавали дух коллекции“. Для Кайдо Неделя моды в Нью-Йорке стала подтверждением того, что если ты хочешь добиться успеха на мировой арене, то нельзя просто сидеть дома. „Нужно идти туда и показывать, на что ты способен. Мы только начинаем, следите за нами“.

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