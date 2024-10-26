ФОТО | Сладкий сон с цветам и оленятами: в Kaubamaja появилась коллекция постельного белья от дизайнера Каролин Куузик

PAI — собственный бренд постельного белья от Kaubamaja. В сотрудничестве с талантливыми эстонскими дизайнерами каждый год выходят эксклюзивные коллекции постельного белья. В этот раз в коллекцию наряду с постельным бельем впервые вошли махровые полотенца и пледы.

„Я никогда не любила розы“, - улыбается Каролин Куузик. Но любовь к луговым растениям была у нее с детства. На дизайн коллекции ее вдохновила природа Лахемаа, где находится ее дача. Вместе со своими детьми Львом и Анитой дизайнер любит собирать луговые цветы и лекарственные травы, чтобы потом изучить их, высушить и иногда спрятать между страницами книги.

„Я возвела на пьедестал простые и непритязательные эстонское растения“, - говорит Каролин. „Они отражают нашу собственную среду обитания, наше отношение к ней“. Все растения, которые использованы в дизайне постельного белья, на самом деле те самые, которые Каролин собирала вместе с одним из своих детей.

Каролин очень рада, что впервые в истории PAI изображения на сумках-одеялах также будут иметь вышитые рамки вокруг них.

„В обоих дизайнах много деталей, но они не доминируют в пространстве. В них есть легкость, а это очень важно для спальни“, - говорит она. Более светлый комплект под названием „Доброе утро, сестра“ напоминает рассвет - невинный и чистый. Более темный комплект, напротив, называется „Спокойной ночи, брат!“. „В нем больше величия и традиции. Вышитая золотом рамка напоминает старомодную обложку книги“, - говорит Каролин. Но в ярких цветах декораций преобладает момент задумчивости, возможность на время уйти от реальности в сказочную страну, в страну грез.