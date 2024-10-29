ФОТО | В торговом центре Rocca al Mare открылся известный магазин одежды - обновленный и более крупный

Ведущим открытия выступил стилист Женя Фокин, который познакомил гостей с последними модными тенденциями и дал советы по созданию и сочетанию стильных нарядов.

Исполнительный руководитель LPP Estonia OÜ, импортера бренда Sinsay, Светлана Малаток отметила, что последние несколько лет прошли под звездой расширения LPP Estonia, и самым быстрорастущим в портфеле компании является именно бренд Sinsay, который в последние годы открыл магазины новой концепции не только в Таллинне, но и в Выру, Йыхви, Кохтла-Ярве, Хаапсалу, Вильянди, торговом парке Курна и в Валга. Многие другие магазины Sinsay по всей Эстонии также были расширены и модернизированы, и Rocca al Mare Sinsay является одним из таких обновлений.

„В нашем прежнем магазине Sinsay в Rocca al Mare, который располагался на первом этаже центра, была представлена в основном продукция женского раздела, но сейчас ассортимент обновленного магазина пополнился набирающими популярность отделами для детей и дома, но и в мужских коллекциях здесь тоже не будет недостатка. Теперь мы представлены в центре Rocca al Mare магазином с новой концепцией“, — добавила Малаток.

Всего Sinsay управляет 17 магазинами в Эстонии, и в ближайшие годы планируется также как обновление концепций других магазинов, так и открытие новых магазинов. Например, уже 13 ноября LPP Эстония откроет еще два магазина – обновленные и более крупные магазины Cropp и Reserved в Тарту Lõunakeskus. „Кроме того, в новом году мы планируем расширить свою деятельность в Курессааре и открыть больше магазинов в Тарту и Пярну. Поэтому ближайшие годы снова пройдут для нас под знаком расширения“, - подчеркнула Малаток.