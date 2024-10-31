ФОТО | „Чистый, безупречный люкс“ и „Манифестация женского стиля“. Эстонский бренд Pohjanheimo снова провел показ в Риге спустя несколько лет

Имидж-стилист и главный редактор латвийского журнала „Лилит“ Кристина Рудзинска поделилась своим впечатлением от показа. „Это была манифестация женского стиля. Дизайнер Pohjanheimo очень умная - профессионал, работающий на разных уровнях. Самый базовый уровень для дизайнера - соблюсти тренды в цветовой гамме, силуэтах. Второй уровень - создавать модели одежды, которую могут носить люди разных возрастов и комплекций. Согласитесь, вы не хотели бы прийти в бутик и увидеть, что для вас нет совершенно ни одной вещи. А Похъянхеймо создает умный дизайн - ее силуэты универсальны, и подходят людям разных фигур и размеров. Третий уровень - качество обработки и выбор материалов. В этом аспекте у Pohjanheimo тоже все прекрасно продумано и актуально. И конечно, ещё один уровень - это история, что дизайнер хотел сказать зрителю. Показ закончился убедительным выходом всех моделей в белых аутфитах. Женщины шли уверенно, выстроившись квадратом, словно белый лист, они все разные, возможно, они многое пережили, а белый цвет - новое начало. Здесь чувствуется символика и есть простор для интерпретации.“