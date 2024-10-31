ФОТО | „Чистый, безупречный люкс“ и „Манифестация женского стиля“. Эстонский бренд Pohjanheimo снова провел показ в Риге спустя несколько лет
Латвийская аудитория очень любит показы эстонского дизайнера Юлле Похъянхеймо, а недавно бренд Pohjanheimo снова предстал на Рижской неделе моды. Как правило, это ценители высокого качества и знатоки моды.
Имидж-стилист и главный редактор латвийского журнала „Лилит“ Кристина Рудзинска поделилась своим впечатлением от показа. „Это была манифестация женского стиля. Дизайнер Pohjanheimo очень умная - профессионал, работающий на разных уровнях. Самый базовый уровень для дизайнера - соблюсти тренды в цветовой гамме, силуэтах. Второй уровень - создавать модели одежды, которую могут носить люди разных возрастов и комплекций. Согласитесь, вы не хотели бы прийти в бутик и увидеть, что для вас нет совершенно ни одной вещи. А Похъянхеймо создает умный дизайн - ее силуэты универсальны, и подходят людям разных фигур и размеров. Третий уровень - качество обработки и выбор материалов. В этом аспекте у Pohjanheimo тоже все прекрасно продумано и актуально. И конечно, ещё один уровень - это история, что дизайнер хотел сказать зрителю. Показ закончился убедительным выходом всех моделей в белых аутфитах. Женщины шли уверенно, выстроившись квадратом, словно белый лист, они все разные, возможно, они многое пережили, а белый цвет - новое начало. Здесь чувствуется символика и есть простор для интерпретации.“
Латвийская телеведущая Майя Силова также высоко оценила эстонского дизайнера. „Мне очень нравятся чистые линии. Мне нравится, что это одежда сочетаемая, которую можно комбинировать. Эстетически притягательный, минимализм без ощущения пустоты и чрезмерной простоты. От аскетичного минимализма мы устаем, и он подходит не всем. У Pohjanheimo продуманный минимализм без ухода в аскетизм.
По словам аналитика моды и автора L’Officiel Baltics Симоны Шульман, в эстетику Pohjnaheimo она влюбилась еще 10 лет назад, когда впервые увидела коллекцию этого бренда на Рижской неделе моды. „Я очень обрадовалась, узнав, что после большого перерыва Pohjanheimo вновь примет участие в RFW, и этот показ стал для меня одним из самых ожидаемых. Великолепная коллекция – настоящая изысканность минимализма, которая выражается в безупречном крое, идеальной посадке и элегантности высококачественных тканей. Роскошь, которая не нуждается в дополнительных декоративных элементах и прекрасна в своем сдержанном и интеллектуальном прочтении,“ - поделилась Шульман.
Елена Власова, журналист Радио 4, а в прошлом главный редактор журнала L’Officiel Latvija, прокомментировала, что сложнейший крой и безукоризненная посадка таорений Pohjanheimo покорили ее сердце. „Pohjanheimo - это чистый, безупречный люкс, я ее люблю уже более десяти лет. Бренд, безусловно, меняется с течением времени, но мне нравится, что он сохранил свою стилистику, что он верен однажды выбранному курсу - негромкая, спокойная, самодостаточная роскошь.“